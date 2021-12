Gianni Indino (Silb): "La situazione del nostro settore è gravissima"

Gianni Indino (Silb): "La situazione del nostro settore è gravissima".

“La situazione del nostro settore è gravissima – interviene così il Presidente regionale del SILB-FIPE Gianni Indino fotografando il mondo dell’intrattenimento notturno in questo fine anno - come al solito, saranno le discoteche a pagare il prezzo più alto per il contenimento della pandemia. In questo contesto di rabbia e frustrazione, giunge come un segnale di speranza l'invito che il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha rivolto al SILB-FIPE regionale per un confronto sulla situazione drammatica che il comparto sta attraversando. Domani (Giovedì 30 dicembre) incontrerò in videoconferenza, insieme ad una delegazione del SILB-FIPE regionale, il presidente Bonaccini e l'Assessore regionale al Commercio e al Turismo Andrea Corsini per manifestare la condizione di estrema difficoltà del settore e proporre soluzioni per il sostegno e una ormai non più rimandabile ripartenza di un comparto economico allo stremo. Ancora una volta ringrazio l'Amministrazione regionale per l'attenzione e la vicinanza alle nostre imprese, come accaduto con le dichiarazioni pubbliche rese dal Presidente Bonaccini all'indomani delle ultime chiusure imposte ai locali da ballo. Ora confidiamo in proposte e soluzioni veloci e condivise. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese”.

Gianni Indino, Presidente regionale del SILB-FIPE - Sindacato italiano dei locali da ballo aderente a Confcommercio

