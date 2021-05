Giardini D'Autore, a Salotto Kapperi si presenta Riviera di Bellezza

Dopo l’incontro di ieri, venerdì 14 maggio, di presentazione del libro “Turismo 4.0” di Francesco Piersimoni, un nuovo appuntamento è in programma per Adrias Online domenica 16 maggio a Salotto Kapperi – Giardini d’Autore. Alle 11.00, Barbara Canducci (co-fondatrice con Francesco Piersimoni di Adrias Online) parlerà di rivieradibellezza.it, il nuovo sito dedicato al turismo esperienziale nella riviera adriatica. A partire dall’importanza di offrire a un potenziale turista un’idea di vacanza che risponda ai propri reali interessi e desideri, Adrias Online ha infatti studiato un progetto editoriale dedicato al turismo esperienziale. “Il sito propone ai turisti idee e suggerimenti per poter vivere pienamente queste destinazioni, mostrando luoghi meno noti, raccontando storie e aneddoti sconosciuti, spiegando tradizioni e abitudini locali, raccontando le diverse esperienze che un luogo ha la possibilità d’offrire, così da rendere la vacanza unica e speciale per tutti” - spiega Barbara, che prosegue “Oggi il turismo esperienziale è una realtà. I souvenir, in un’epoca in cui la personalizzazione è forte e presente per quasi tutte le tipologie di prodotti, sono le emozioni associate a un’esperienza originale, autentica e personalizzata”. L’evento sarà moderato da Rita Celli, giornalista e professionista della comunicazione. Ospiti Vanessa e Valentina Bartolucci dell’ Hotel Continental di Gabicce e Andrea Cavallotti di Dubo Design. I temi del turismo esperienziale, innovazione, marketing e CRM per un approccio centrato sull’ospite sono stati affrontati in maniera approfondita ieri nel dialogo tra Francesco Piersimoni con il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e Valentina Ridolfi, Coordinatrice progetti Piano Strategico Rimini.

cs Giardini d'Autore