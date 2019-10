Giardini sensoriali: inaugurato ieri il nuovo spazio all’asilo Peter Pan di via Sacramora

È stato inaugurato ieri - al Peter Pan di via Sacramora - il primo dei 4 nuovi giardini sensoriali per asili e scuole dell’infanzia del Comune di Rimini. Si tratta di aree verdi pensate e progettate per stimolare i sensi. E' un luogo dove vista, olfatto, udito, tatto e gusto sono i protagonisti assoluti e le guide per scoprire un mondo naturale e per farci sentire parte integrante di esso. Innovazioni frutto del prezioso lavoro fatto dalle insegnanti con la outdoor education. Un progetto pensato insieme ai genitori e alle insegnanti e realizzato da marzo a settembre scorso, dall’Ufficio tecnico del Comune di Rimini. Pronto per il primo giorno di scuola è stato formalmente inaugurato ieri. Al taglio del nastro, oltre le insegnanti ed i bimbi era presente anche l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli. “L’innovazione didattica nelle scuole per l’infanzia – ha spiegato Morolli - passa anche anche fuori dalle aule; attraverso i Giardini sensoriali proponiamo una innovazione didattica destinata ad essere sviluppata ed allargata ad altre realtà”.