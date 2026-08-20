Gioachino Rossini tra musica e gastronomia. Agli Orti dell’Arciprete l’ultimo appuntamento di “Alba sul Monte… in Concerto”

Gioachino Rossini tra musica e gastronomia. Agli Orti dell’Arciprete l’ultimo appuntamento di “Alba sul Monte… in Concerto”.

Domenica 23 agosto, alle ore 6.00, gli Orti dell’Arciprete ospiteranno “Gioachino, Maestro… in cucina”, ultimo appuntamento dell’edizione 2026 di “Alba sul Monte… in Concerto”.



Lo spettacolo condurrà il pubblico alla scoperta della vita e delle passioni di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Passy, 1868), raccontando con musica, aneddoti e ironia il legame del compositore con la cucina e la gastronomia.



Il ritiro dal teatro d’opera a soli 37 anni, nel 1829, al culmine del successo, resta uno degli aspetti più sorprendenti della biografia di Rossini. Dopo il Guillaume Tell, il compositore abbandonò le scene operistiche, continuando però a dedicarsi alla musica, alla vita culturale e alle proprie passioni.



Tra queste, la gastronomia occupò un posto speciale. Ricette, prodotti e accostamenti culinari entrarono nella sua quotidianità e nella sua intensa vita sociale, contribuendo ad alimentarne la fama di raffinato gourmet.



Protagonista dello spettacolo sarà il musicista e narratore Paolo Rosetti, primo fagotto e direttore dell’Area artistica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, accompagnato dal Trio Eccentrico. Attraverso aneddoti, curiosità e momenti musicali, gli artisti restituiranno il ritratto meno conosciuto del “Cigno di Pesaro”: non soltanto il grande compositore, ma anche l’uomo curioso, ironico e appassionato della buona tavola.



Attivo da oltre vent’anni, il Trio Eccentrico esplora repertori che superano i confini della tradizione classica. La formazione, composta da Massimo Ghetti al flauto, Alan Selva al clarinetto e Javier Adrian Gonzalez al fagotto, ha realizzato progetti dedicati all’opera, al jazz, a Federico Fellini e al cinema, collaborando con autori e artisti di rilievo nazionale.



“Gioachino, Maestro… in cucina” concluderà così l’edizione 2026 di “Alba sul Monte… in Concerto”, unendo musica e narrazione nella cornice mattutina degli Orti dell’Arciprete.



Domenica 23 agosto 2026, ore 6.00

Orti dell’Arciprete, San Marino

Ingresso libero



Info e prenotazioni (consigliate): cameratatitano@omniway.sm



Direzione artistica: M° Augusto Ciavatta







PAOLO ROSETTI



Paolo Rosetti, bolognese, allievo dei professori L. Bettini e M. Rivi per il fagotto, di S. Lazzeri per il controfagotto e di K. Bogino per la musica da camera, dopo un’intensa attività concertistica con ensemble cameristici e con gruppi specializzati in musica barocca (studiando tra gli altri con la violinista olandese Lucy van Dael e con il violoncellista Mauro Valli), nel 2006 fonda il Trio InUno (oboe, fagotto e pianoforte) col quale risulta tra i vincitori assoluti di concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il prestigioso “J. Mirabent” (Barcelona, Spagna, unico gruppo italiano ad oggi ad aver conseguito tale risultato) e il G. Rospigliosi di Lamporecchio (PT), e col quale consegue con lode il diploma in musica da camera presso l’Accademia Internazionale di Imola (BO). Dal 2013 è membro dell’Ensemble “I Fiati di Parma”, con cui si è esibito in prestigiosi festival in Italia e all’estero (Dobbiaco, Innsbruck, Milano, Roma “Concerti al Quirinale” in diretta radiofonica su RadioTre Rai, Napoli, Salerno, Rende...) anche da prima parte. Dal 2002 suona regolarmente in orchestra: attualmente collabora con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro nel ruolo di primo fagotto solista e di Segretario Artistico; collabora inoltre con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e con l’Orchestra Filarmonica di Bologna, con l’Orchestra del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, con l’Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia (I fagotto), con l’Orchestra Regionale di Padova e del Veneto, con l’Orchestra Regionale Filarmonica Marchigiana (I fagotto), con l’Orchestra da Camera di Perugia e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Malta… E' stato diretto, fra gli altri, dai Maestri C. Abbado, D. Gatti, Z. Metha, D. Oren, A. Zedda, U. Benedetti Michelangeli, S. Accardo, G. Ferro, Z. Pesko, T. Severini, T. Brock, J. Panula, M. Tatarnikov, C. Rovaris, M. Mariotti, R. Abbado, F. Chaslin.







TRIO ECCENTRICO



Trio; in quanto nasce dall'incontro di tre intraprendenti musicisti provenienti da diverse esperienze artistiche e che, oramai dal lontano 2001, danno vita a questo inconsueto progetto decidendo di collaborare insieme anche al di fuori dei rispettivi ambiti professionali. Eccentrico; anche perché non strettamente "classico", anzi esteticamente distante dalla corrente idea di trio da camera, che ebbe maggior successo grazie all'utilizzo del violino, del violoncello e del pianoforte; ma simile nella sostanza timbrica e nella cura dell'espressione, sempre rigorosa ed elegante. Questa formazione è ormai divenuta una realtà consolidata nel panorama musicale nazionale ed internazionale esibendosi in prestigiose stagioni cameristiche. Si è inoltre distinto vincendo il primo premio assoluto al Concorso Musicale Internazionale Città di Vignola - Modena come miglior formazione da camera, raccogliendo entusiasmanti critiche dai Maestri Sergio Perticaroli e Maureen Jones. Nell'estate 2003 ha frequentato il corso di musica da camera per fiati tenuto dai maestri del Quintetto Bibiena presso l'Accademia Internazionale Chigiana di Siena. Nell'ottobre 2007 il trio è stato invitato dagli Istituti Italiani di Cultura di Addis Abeba (Etiopia) e Nairobi (Kenya), nel marzo 2010 a Wolfsburg (Germania) e a Warsavia (Polonia).Pur privilegiando lo studio e l'esecuzione di un repertorio basato su edizioni originali, il trio non si limita al giàsentito ed al già visto affrontando con plastica versatilità trascrizioni di vario genere, secondo uno spirito di appassionato sperimentalismo. Va in questa direzione il tributo a Federico Fellini con il progetto "Racconto di Fellini", presentato in prima assoluta il 28 agosto 2004 a Ravenna, successivamente sviluppato e replicato inmolte città italiane insieme a Cristiano Cavina, scrittore ed autore di parte dei testi, prima ed all'attore Renato Geremicca poi. In diverse occasioni, il Trio Eccentrico si presenta in formazione allargata una delle quali vede la collaborazione del cornista Benedetto Dallaglio, assieme al quale, da oltre quindici anni, porta avanti un repertorio interamente dedicato al mondo del melodramma attraverso la rivisitazione delle più importanti sinfonie e ouverture, oltre%ad un lavoro sul repertorio originale per questa formazione, fino ad approdare ad una vera e propria piece teatrale di più ampio respiro, dal titolo "Pillole d'Opera", spettacolo modulare che vede protagonista, sul palco, in aggiunta al%quartetto, una voce narrante; che a seconda dei casi può essere maschile o femminile.La dinamicità del progetto ha portato questa formazione a collaborare con diversi artisti fra cui il tenore Andrea Giovannini e il soprano Silvia Felisetti. La continua ricerca ed il bisogno fisiologico di sperimentare con rinnovato entusiasmo altri ambiti, ha dato vita al nuovo progetto dal titolo "Opera a Perdifiato" un concerto giocoso in un atto nato dalla collaburazione con l'amico, cantante, musicista e direttore d'orchestra Noris Borgogelli.Attraverso un percorso artistico così lungo ed articolato, i componenti del%trio,%si sono via via cimentati in numerose ed ardite%sperimentazioni che li hanno%portati a collaborazioni con musicisti e non,%di estrazioni artistiche eterogenee%fra le quali emergono: la collaborazione con il percussionista Marco Zanotti con il qualehanno dato vita a "Classicamente Jazz", un progetto interamente dedicato ai più famosi standard jazz, con il comico Maurizio Pagliari in arte Duilio Pizzocchi assieme al quale hanno portato in scena l'inedito spettacolocomico-musicale "L'uomo che inventò la musica" scritto e diretto dallo stesso Pizzocchi, ed in ultimo il chitarrista Daniele Faraotti la cui collaborazione ha contribuite a far nascere "Experience Excentrique" un'ardito quanto affascinante percorso attraverso i sentieri sonori del novecento che uniscono Igor Stravinsky a Frank Zappa, i Gentle Giant ad Edgard Varèse ed a molti altri.



Comunicato stampa

Alba sul Monte… in Concerto

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