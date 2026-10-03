Giochi del Titano, maggioranza: piena fiducia nelle autorità e massima chiarezza sui fatti

La maggioranza segue con la massima attenzione gli sviluppi dell’indagine che interessa alcune figure della Giochi del Titano S.p.A. Si tratta di fatti seri, sui quali è giusto che venga fatta piena chiarezza nelle sedi competenti, nel rispetto dell’autonomia della Magistratura, delle garanzie previste dall’ordinamento e del principio di presunzione di innocenza. Quanto sta emergendo dimostra anche l’importanza degli strumenti di controllo e della collaborazione tra le autorità sammarinesi e quelle degli altri Paesi nel contrasto alle attività illecite e, in particolare, ai fenomeni di riciclaggio. È su questa capacità di cooperazione, di controllo e di accertamento che le istituzioni devono continuare a investire. La maggioranza ritiene, inoltre, fondamentale che Giochi del Titano, società di proprietà pubblica e realtà importante per il sistema economico sammarinese, possa proseguire regolarmente la propria attività garantendo continuità aziendale, tutela dei lavoratori e piena collaborazione con le autorità competenti. Gli accertamenti dovranno chiarire i fatti e le eventuali responsabilità. In questo quadro, non riteniamo utile anticipare conclusioni sulle responsabilità individuali, che spetta alla Magistratura accertare, né sovrapporre il piano dell’indagine giudiziaria alle valutazioni di carattere politico e istituzionale che competono alla politica.

c.s.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Libera

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Alleanza Riformista

Giovanna Cecchetti – Consigliere Indipendente PSRS









