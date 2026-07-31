Giochi del Titano S.p.A. consolida il proprio sistema di governance con il conseguimento della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001

Giochi del Titano S.p.A. consolida il proprio sistema di governance con il conseguimento della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001.

La certificazione internazionale completa un percorso di rafforzamento della governance aziendale, caratterizzato dall'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della Legge 27 giugno 2013 n. 99 della Repubblica di San Marino, dal conseguimento della certificazione UNI ISO 37001 e da un significativo programma di investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali.

San Marino, [data] – Giochi del Titano S.p.A. comunica di aver conseguito la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001, standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (Information Security Management System – ISMS).

L'adozione di uno standard internazionale volontario quale la UNI CEI EN ISO/IEC 27001 testimonia la volontà della Società di sottoporre il proprio sistema di gestione a una verifica indipendente, rafforzando trasparenza, affidabilità e responsabilità nei confronti degli stakeholder e delle istituzioni della Repubblica di San Marino.

Il conseguimento della certificazione rappresenta l'ulteriore sviluppo di un percorso strategico di evoluzione organizzativa volto alla costruzione di un sistema integrato di governance, nel quale assetti organizzativi, sistemi di controllo interno, gestione dei rischi, innovazione tecnologica e responsabilità d'impresa concorrono al perseguimento degli obiettivi aziendali secondo principi di legalità, trasparenza e miglioramento continuo.

Tale percorso ha trovato concreta attuazione attraverso un articolato programma di investimenti destinato al rinnovamento delle infrastrutture fisiche e digitali, all'evoluzione dei sistemi informativi e al rafforzamento della resilienza operativa, accompagnato dall'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della Legge 27 giugno 2013 n. 99 della Repubblica di San Marino, dal conseguimento della certificazione UNI ISO 37001 – Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dal progressivo consolidamento dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di compliance.

Il modello di governance adottato dalla Società si fonda su un sistema integrato di prevenzione, gestione e controllo dei rischi sviluppato attraverso una complessa attività di auditing, nel quale convergono i presidi in materia di prevenzione della corruzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni, continuità operativa e controllo interno. Un assetto che consente di assicurare un approccio unitario alla gestione dei processi aziendali, favorendo il coordinamento tra le funzioni operative, gli organi sociali e gli organismi di controllo. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza adottato su base volontaria e le funzioni di controllo e compliance operano, nell'ambito delle rispettive competenze, in un sistema di governance integrato volto ad assicurare la solidità degli assetti organizzativi, l'efficacia dei controlli interni, il presidio dei rischi aziendali e il costante miglioramento dei processi, in coerenza con il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi della Legge 27 giugno 2013 n. 99 della Repubblica di San Marino.

La certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 costituisce il riconoscimento indipendente della conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni adottato dalla Società ai requisiti dello standard internazionale attestando, quindi, la capacità dell'organizzazione di individuare, valutare e trattare in modo sistematico i rischi connessi alla sicurezza delle informazioni, assicurando la tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità del patrimonio informativo.

Per Giochi del Titano S.p.A., società a partecipazione pubblica operante in un settore caratterizzato da elevati livelli di regolamentazione e responsabilità istituzionale, la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 non rappresenta un risultato isolato, ma il consolidamento di un modello di governo societario fondato sull'integrazione tra infrastrutture, tecnologie, persone, processi e sistemi di controllo.



Comunicato stampa

Giochi del Titano S.p.A.

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