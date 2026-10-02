Giochi del Titano S.p.A., il CdA garantisce la continuità gestionale: dal Congresso di Stato piena fiducia e tutela dell’interesse pubblico

Giochi del Titano S.p.A., il CdA garantisce la continuità gestionale: dal Congresso di Stato piena fiducia e tutela dell’interesse pubblico.

Il Congresso di Stato, a seguito della comunicazione del Consiglio di amministrazione di Giochi del Titano S.p.A. e delle notizie apparse sulla stampa concernenti l’attività di indagine e provvedimenti cautelari che hanno interessato alcune specifiche posizioni individuali nell’ambito di Giochi del Titano S.p.A. esprime piena fiducia nell’operato della Magistratura e nelle Autorità preposte agli accertamenti, nella certezza che ogni valutazione sarà compiuta nelle sedi competenti e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Giochi del Titano, nella giornata di mercoledì, ha già posto in essere tutte le misure necessarie a garantire la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria e la continuità aziendale. Le vicende oggetto non possono essere ricondotte, in questa fase, all’attività complessivamente svolta dalla Società, né tantomeno alla generalità dei suoi dipendenti e collaboratori. L'operatività della struttura costituisce la priorità assoluta dell'Esecutivo che si fa parte diligente per adottare i provvedimenti formali che dovessero rendersi opportuni per la corretta continuità di gestione della Giochi del Titano S.p.A.

Il Governo continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, assicurando, nell’ambito delle proprie prerogative, la massima collaborazione istituzionale e la tutela dell’interesse pubblico. Il Congresso di Stato invita al senso di responsabilità e all'equilibrio nel dibattito pubblico, nella certezza che il lavoro della Magistratura farà piena luce sui fatti a tutela delle istituzioni della Repubblica.

C.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

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