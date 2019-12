Gioco patologico dall'Ente di Stato dei Giochi un opuscolo informativo

In relazione alle attività di prevenzione e contrasto alle forme di gioco patologico previste all’art. 3 lett. d) della Legge 143/2006, l’Ente di Stato dei Giochi, con il patrocinio delle On. Segreterie di Stato alla Sanità e alla Istruzione e la collaborazione del consulente incaricato dell’Ente, ha inviato a tutte le famiglie della Repubblica un volantino informativo per dare maggiore visibilità allo sportello e informare la cittadinanza sulle attività offerte. Lo sportello è un servizio utile per la comunità tutta, destinato a garantire informazioni per una gestione sicura e consapevole del gioco d’azzardo e per la prevenzione delle possibili problematiche ad esso connesse. L’accesso allo sportello è gratuito prenotando un appuntamento al numero verde 800788883. Non occorre richiesta del medico curante, nè altri tipi di richiesta. Anche i familiari di un giocatore, i medici o chiunque interessato, possono contattare lo sportello e eventualmente prenotare un appuntamento. Atri tipi di servizi offerti sono: formazione (per scuole, operatori sale da gioco, ecc…), diagnosi (colloquio e/o test), proposte personalizzate di intervento per i giocatori, colloquio obbligatorio per la riammissione alla sala da gioco in seguito ad autoesclusione. Ci si augura, in questo modo, di portare a conoscenza la cittadinanza di una risorsa preziosa e di essere d’aiuto nel fornire una prima risposta concreta a situazioni di disagio, ove spesso il giocatore e la sua famiglia si trovano spaesati nell’intraprendere le azioni utili a far fronte alle problematiche che possono insorgere legate al gioco d’azzardo.



