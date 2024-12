Giorgia Bellucci di Orizzonti Liberali ospite del Comites

Nella giornata di ieri Giorgia Bellucci, Coordinatrice Regionale e Responsabile Organizzazione di Orizzonti Liberali è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino città. Ad accogliere la Dirigente Nazionale della neonata associazione una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi unitamente ad alcuni concittadini italiani (foto). Giorgia Bellucci, già consigliere comunale a Rimini ed una lunga militanza politica alle spalle, dopo l’avvio della costituente che si è celebrata a Milano, ha scelto San Marino per presentare a livello locale il progetto politico innovativo di Orizzonti Liberali che, insieme a Libdem, NOS, Liberal Forum e Patto Ecologista Riformista, punta alla creazione entro il prossimo anno di un partito liberal democratico unitario. Giorgia Bellucci si è recata a San Marino perché in questo momento – come ha sottolineato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei – la vera emergenza è l’ingiustizia sociale e fiscale che stanno subendo i pensionati ex frontalieri, i quali si trovano a dovere pagare le tasse in due Stati, nonostante Italia e San Marino abbiano sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni nel 2014 che prevede che le tasse debbano essere pagate solo nello Stato in cui il lavoratore ha prestato la propria opera. Durante l’incontro riflettori puntati anche sull’atavica questione della restituzione della cittadinanza italiana a chi ha dovuto dolorosamente rinunciarvi. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato Giorgia Bellucci per la graditissima visita, essendo certo che le questioni che le sono state poste verranno portate negli opportuni tavoli istituzionali anche tramite l’Onorevole Luigi Marattin, Presidente di Orizzonti Liberali. Al temine dell’incontro Giorgia Bellucci ha dichiarato che la neonata associazione continuerà a lavorare per promuovere un modello politico liberale attento alle esigenze concrete delle persone.

