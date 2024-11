Giorgia Boutique cucirà gli abiti che indosseranno i manager di Commissariato e Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka Il negozio ospiterà inoltre Casa San Marino durante i sei mesi di evento

Con gli oltre 40 anni di esperienza sartoriale alle spalle, Giorgia Boutique - la prima boutique di San Marino - seguirà il nostro Paese in Giappone a Osaka in occasione dell’Esposizione Universale del prossimo anno, cucendo e personalizzando gli abiti che indosseranno i manager di Commissariato e Padiglione. Si rinnova così, anche questa volta, la fiducia della famiglia Barulli che, nella persona di Alessandro, ha sottoscritto l’accordo che fa dello storico negozio uno dei GOLD SPONSOR del progetto Expo. La filosofia della famiglia Barulli è improntata alla serietà, alla qualità e alla professionalità. La ricerca meticolosa e scrupolosa dei tessuti di pregio, la cura dei particolari e il rigore delle finiture uniti alla personalizzazione dell’abito d’alta sartoria, contraddistinguono da sempre Giorgia Boutique e contribuiranno ad aggiungere gusto, classe e stile inconfondibile alla partecipazione del Titano all’evento internazionale più importante del 2025. Il grande negozio ospiterà inoltre Casa San Marino e sarà la cornice di alcuni fondamentali eventi - sia di quelli che segneranno il percorso di avvicinamento alla data dell’inaugurazione nei prossimi mesi sia di quelli che distingueranno la partecipazione del nostro Paese all’Expo - con la precisa volontà di coinvolgere i cittadini in questo importante e complesso progetto perché sia di tutti e da tutti condiviso. Giorgia Boutique realizzerà inoltre le cravatte e i foulard personalizzati che verranno donati agli ospiti istituzionali, alle autorità e ai VIP che faranno visita al Padiglione.

