Giorgio Marchesi al Teatro Titano, in dialogo con Fabrizio Coniglio

Prosegue la rassegna “A Doppio Filo – Intrecci di parole fra palco e vita”, il ciclo di incontri dedicato ai protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana, pensato per raccontare i percorsi artistici e creativi che si intrecciano tra scena e vita personale. Domenica 18 gennaio alle ore 17.00, al Teatro Titano, l’appuntamento vedrà protagonista Giorgio Marchesi, attore tra i più apprezzati del panorama teatrale e televisivo italiano. Giorgio Marchesi ha seguito un percorso artistico originale e appassionato: dopo aver scoperto la recitazione durante un soggiorno a Londra, tornato in Italia si forma nei principali teatri di Padova, per poi fondare a Bergamo il Teatro Sghembo. Dopo gli esordi teatrali, approda al cinema e soprattutto alla televisione, diventando uno dei volti più amati di serie di successo come Un medico in famiglia, Braccialetti rossi, L’allieva, La sposa e Studio Battaglia, ruolo che gli è valso la candidatura ai Nastri d’Argento. Un percorso artistico solido e coerente, caratterizzato da versatilità e profonda sensibilità. Durante l’incontro al Teatro Titano, Marchesi dialogherà con Fabrizio Coniglio, attore e regista con cui ha condiviso il set della serie L’allieva, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e intrecciando esperienze teatrali e televisive. Un confronto che offrirà al pubblico uno sguardo intimo sul mestiere dell’attore e sulle sue scelte artistiche. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di intervenire con domande e curiosità, rendendo il dialogo ancora più vivo e partecipato. Anche questo appuntamento sarà arricchito da intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese, pensati per creare un’atmosfera intima e suggestiva, in linea con lo spirito della rassegna. L’incontro si concluderà con un aperitivo nel ridotto del teatro per proseguire la conversazione in un clima informale e conviviale. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano, a partire dalle ore 15.00. Il costo è di € 12,00 per platea e palchi, e € 10,00 per sgabelli e loggione.



c.s. Istituti Culturali San Marino









