Giorgio Pruccoli, candidato alle elezioni regionali, ospite del Comites.

Venerdì scorso Giorgio Pruccoli, ex Sindaco di Verucchio e candidato alle prossime elezioni regionali nelle fila di Forza Italia, è stato ospite del Comites San Marino presso la sede di via Maestri Comacini a San Marino Città. Pruccoli è stato ricevuto da una delegazione del comitato degli italiani all’estero composta per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei, dalla Vice Presidente Barbara Righetti, collegata in videoconferenza e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi (foto). Presente all’incontro anche Lino Zucchi, Presidente della sede territoriale di Pesaro – Urbino di Conflavoro PMI. Nel suo tour d’ascolto del territorio Pruccoli ha previsto una tappa anche a San Marino, essendo una delle priorità della sua azione politica, quella di raccogliere le istanze dei frontalieri e dei cittadini italiani residenti e tradurle in atti concreti. Così come è accaduto nel 2018, allorquando Pruccoli in qualità di consigliere regionale fece approvare in commissione Affari generali e istituzionali dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna una risoluzione di sostegno ai due progetti di legge di iniziativa popolare presentati dal Comites San Marino in tema di doppia cittadinanza e diritto di elettorato attivo e passivo a favore dei cittadini italiani residenti. Al centro del confronto, oltre alla questione dei diritti dei cittadini italiani residenti, anche il tema riguardante la condizione precaria in cui vivono i soggiornanti a San Marino che in alcuni casi sono privi di diritti, come quello all’assistenza sanitaria, come capita ai soggiornanti per ricongiungimento familiare. Secondo Pruccoli urge una maggiore attenzione da parte dell’Italia verso questa categoria di concittadini emigrati a San Marino, la cui situazione va trattata in sede bilaterale. Spazio anche alle riflessioni sul problema della doppia imposizione a carico dei pensionati ex frontalieri, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha stabilito che le rendite sono tassabili solo a San Marino e non anche Italia. Considerata la sempre maggiore richiesta da parte di San Marino di lavoratori frontalieri, il Presidente Alessandro Amadei ha suggerito di rivedere la normativa sulle residenze per trovare il modo di attirare sempre più persone da fuori confine disposte a mettere a disposizione la loro forza lavoro a favore del sistema produttivo dando così respiro al welfare ed al sistema pensionistico sammarinese. Pruccoli ha ribadito, dal canto suo, il suo massimo impegno, qualora dovesse essere eletto, alla soluzione dei vari problemi emersi durante la discussione, definendosi, anche per i suoi trascorsi da Sindaco di Verucchio, un osservatore privilegiato di San Marino, in quanto egli vive da vicino e nel quotidiano il rapporto con il Titano. Al termine dell’incontro calorosi ringraziamenti sono stati rivolti da Giorgio Pruccoli e Lino Zucchi al Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ed ai membri del Direttivo per l’accoglienza ricevuta.

