Giornalismo e democrazia: la Consulta per l’Informazione celebra un decennio di attività

La Consulta per l'Informazione ha compiuto 10 anni ed è stata ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi. Ad introdurre i giornalisti al cospetto dei Capi di Stato è stato il Segretario di Stato con delega all'Informazione Federico Pedini Amati che ha ripercorso la storia della Consulta definendola nel suo intervento “...un presidio a tutela della professione giornalistica e della deontologia nel Paese oltre che punto fermo per la stesura di politiche legate alla stampa”. Pedini Amati ha poi sottolineato la proficua collaborazione tra Segreteria di Stato, Autorità Garante e giornalisti che ha portato all'organizzazione per sabato 31 maggio all'organizzazione di un Convegno in materia di Fake News, riconosciuto anche dall'Ordine dei Giornalisti Italiano per l'acquisizione di crediti formativi. Per questo evento il Segretario ha fatto richiesta alla Reggenza affinché possa valutare la concessione dell'Alto Patrocinio. I Capitani Reggenti, nell'aprire a questa possibilità, hanno definito l'Informazione “Pilastro delle democrazie” ed espresso vicinanza ai giornalisti esortandoli a lavorare per il bene dei cittadini “con la massima trasparenza e il massimo rispetto delle regole deontologiche” soprattutto nella quotidiana operazione di contrasto alle fake news. Dal Presidente della Consulta Roberto Chiesa un ringraziamento alla Reggenza per l'attenzione riservata al lavoro dei giornalisti che “consideriamo un vero e proprio mestiere di servizio al cittadino, esattamente come lo è la politica” e uno al Segretario di Stato all'Informazione per avere “..fin dal suo insediamento mostrato sensibilità alle nostre istanze e per averci fornito una sede”. “Abbiamo -ha concluso- sempre considerato la nostra Consulta la casa di tutti i giornalisti e grazie all'impegno della Segreteria a questa casa abbiamo dato anche un tetto e quattro mura”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato con delega all’Informazione

Consulta per l’Informazione



