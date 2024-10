Giornalisti: cacciatori di notizie tra cronaca e fake news. Paolo Castiglia ospite dell'Inner Wheel Rimini e Riviera

Il 27 Settembre per l’appuntamento dell’Inner Wheel Rimini e Riviera, presso la sede del Club, l’Hotel Imperiale, è stato ospite Paolo Castiglia, giornalista professionista, con la relazione dal titolo “Giornalisti: cacciatori di notizie tra cronaca e fake news”. Il relatore è stato accompagnato dalla consorte Maria Cristina, Past Presidente dell’IW Club di Arezzo.

Ha aperto la serata la Presidente Lilly Pasini, ringraziando le numerose socie con le loro ospiti: le amiche dell’Inner Wheel Riccione Valconca - Rosa dei Malatesta, il Past Governatore del Rotary Club Paolo Pasini, l’Avvocato Gianandrea Polazzi con la consorte Monica del Rotary Rimini Riviera e gli ospiti della Segretaria del Club Laura Franciosi, arrivati da Lucca e dalla Repubblica di San Marino, al tavolo della Presidenza la Segretaria Distrettuale Elisabetta Romano De Berardinis e la Tesoriera Distrettuale Franca Mulazzani.

La Presidente ha proseguito illustrando parte della ricca attività professionale del giornalista, laureato in lettere presso l’Università la Sapienza di Roma, attualmente collabora a Sanità 24 – Sole 24ore. Autore di due libri: ‘Giornalismo come e perché dalle 5W dell’inchiesta’ e ‘Cronisti da cacciatori di notizie a garanti di autenticità’.

Classe 1963, rotariano di Arezzo, Paolo Castiglia spiega come sia cambiato il modo di cercare le notizie e diffonderle. Ultimamente l’evoluzione mette alla prova la professione giornalistica. Fino a poco tempo fa esisteva il rapporto tra giornalista e lettore, il giornalista scriveva il lettore leggeva, adesso è tutto più complicato perché i lettori scrivono, rispondono su Facebook, Tik-Tok ecc.

Adesso c’è un sovradosaggio informativo, le controinformazioni che spesso si rivelano “bufale”. E’ sempre più difficile riconoscere le fake news, il ruolo del giornalista diventa ancora più importante perché va a cercare le fonti giuste delle notizie.

Castiglia conclude il suo intervento affermando: ‘Mi sento fortunato a essere stato un giornalista vero ma va fatto uno sforzo culturale verso le nuove generazioni, dovremmo rendere conto della necessità di lavorare in maniera sana sulla diffusione di notizie’.



Comunicato stampa

Inner Wheel Rimini e Riviera