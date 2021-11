Giornalisti Rtv: sconcerto per il documento letto da Lonfernini in Commissione

Giornalisti Rtv: sconcerto per il documento letto da Lonfernini in Commissione.

Ha destato sconcerto tra i giornalisti della San Marino Rtv la relazione letta dal Segretario Lonfernini in Commissione Affari Esteri, su mandato del Congresso di Stato, che ha come oggetto l'emittente di Stato. In primis per la tempistica, dato che si colloca nei giorni del cambio della direzione generale e in un momento in cui la tv sta investendo le sue energie e professionalità nel passaggio al canale nazionale. A poco bastano le rassicurazioni sulla volontà di non ingerenza da parte del Segretario: la lettura in Aula di un documento di indirizzo così dettagliato su come debba strutturarsi l'operato di un organo di informazione è un atto che non ha precedenti. I giornalisti sottolineano con forza la necessità di indipendenza della Tv e di tutti i professionisti che ci lavorano e intendono garantire al direttore generale che prenderà servizio dal 1° dicembre, la piena fiducia nella stesura di un piano editoriale che sappia essere adeguato alle sempre nuove sfide che il mondo dell'informazione si trova ad affrontare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: