Giornata conclusiva della manifestazione “Cheese – le forme del latte 2023”

Nella giornata di ieri è terminato l’evento “Cheese – le forme del latte 2023” organizzato da Slow Food, dedicato ai migliori formaggi a latte crudo e dedicato al mondo lattiero caseario che ogni due anni raduna a Bra (CN) oltre 400 produttori e più di 300.000 visitatori da tutto il mondo. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione ha visto la partecipazione della Repubblica di San Marino per tramite della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, una grande opportunità che ha consentito la presentazione e la valorizzazione dei prodotti della filiera del latte del nostro territorio all’interno di un contesto internazionale. I rappresentanti di Slow Food Italia ed altre personalità hanno fatto visita allo spazio espositivo esprimendo compiacimento per la partecipazione di San Marino alla manifestazione. All’interno dello stand sono stati tanti gli assaggi dei prodotti della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese da parte del pubblico. Soddisfatto Giuseppe Guidi Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese: “Oggi si conclude “Cheese – le forme del latte 2023”, una grande opportunità per Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, il nostro spazio espositivo è stato molto frequentato da appassionati ma anche da importatori, con i quali saranno avviate relazioni commerciali importanti per la vendita dei prodotti lattiero caseari del nostro territorio. L'istituto Alberghiero di Bra ha chiesto di poter visitare il nostro caseificio entro l'anno corrente.” Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Le eccellenze della filiera del latte della Repubblica di San Marino sono state presenti a questa importante edizione “Cheese – le forme del latte 2023”, evento che ha visto la partecipazione di tante persone e dei ministeri italiani a promozione e difesa dei prodotti Made in Italy. Un sentito ringraziamento va alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese per l’impegno che ha dedicando alla promozione dei prodotti della nostra terra ed a tutte le attività in campo per la crescita del settore lattiero caseario.”

