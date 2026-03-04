Giornata dei Giusti dell’Umanità: un progetto interdisciplinare che ha coinvolto le classi terze della Scuola Media di Serravalle

In occasione della Giornata dei Giusti dell’Umanità, celebrata il 6 marzo, gli studenti delle classi terze della Scuola Media di Serravalle hanno portato a termine un progetto didattico interdisciplinare di grande valore civile e culturale, promosso dalla scuola in collaborazione con il Dipartimento Storico e Giuridico dell’Università di San Marino. Le classi, attraverso le discipline di Lettere, Religione, Etica, cultura e società, Musica e Arte e Comunicazione Visiva, hanno approfondito le storie, le scelte e le azioni di: Rocco Chinnici e don Pino Puglisi, impegnati per garantire la legalità e per contrastare la diffusione della criminalità organizzata di tipo mafioso; le donne e gli uomini della Guardia Costiera italiana, attivi ogni giorno nel salvataggio in mare di migranti; Fernanda Wittgens, direttrice della Pinacoteca di Brera che durante la Seconda Guerra mondiale ha collaborato con la resistenza per proteggere perseguitati razziali e politici ed ha tutelato numerosi capolavori d’arte; Yusra Mardini, giovanissima nuotatrice e migrante siriana che ha salvato i suoi compagni di viaggio durante il naufragio che ha colpito la loro imbarcazione nella traversata dalla Turchia alle coste greche; Antonio Maglio, medico che ha utilizzato lo sport come strumento di riabilitazione e inclusione ed ha fondato le Paralimpiadi. Il lavoro verrà concretizzato in una mostra didattica intitolata “I passi dei Giusti” che esporrà elaborati, narrazioni sonore, fonti bibliografiche e materiali creati dagli studenti stessi. In data 29 maggio, in attuazione a un’Istanza d’Arengo presentata dai ragazzi, sarà inaugurato il Giardino dei Giusti dell’Umanità nel Parco Laiala, per condividere con l’intera comunità sammarinese il ricordo di coloro che, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno agito per salvare vite umane. In un anno simbolico, che segna il cinquantesimo anniversario dell’adesione di San Marino all’UNESCO la scuola ha voluto affidare agli studenti il compito di ricordare chi ha scelto il bene, la solidarietà e la condivisione. Il progetto rappresenta un esempio concreto di educazione alla cittadinanza attiva e alla pace, dove la scuola diventa ponte tra storia, memoria e impegno civile, per “ricordare tutti coloro che si sono adoperati per salvare la vita di donne e uomini nelle varie situazioni di conflitto, violenza e di ingiustizia e per tutelare la dignità e i diritti umani nel corso dei tanti genocidi, olocausti e pulizie etniche che hanno interessato la storia passata ma anche quella recente”.

C.s.- Scuola Media di Serravalle







