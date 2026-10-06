Giornata del lavoro dignitoso: Palazzo Mercuri indica la via tra tutele giovanili, crescita d'impresa e integrazione europea

Giornata del lavoro dignitoso: Palazzo Mercuri indica la via tra tutele giovanili, crescita d'impresa e integrazione europea.

In occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso istituita per il 7 ottobre, il Governo rafforza il proprio impegno verso le nuove generazioni. L'obiettivo istituzionale punta a fondere la stabilità occupazionale con lo sviluppo industriale della Repubblica. Le tutele sociali e il dinamismo economico viaggiano insieme. Non esistono crescita duratura e competitività senza un mercato del lavoro capace di attrarre professionalità qualificate e valorizzare il talento dei giovani. Trattenere le competenze sul territorio ed essere attrattivi per quanti intendono rientrare dopo esperienze formative all'estero richiede un ecosistema favorevole. La Repubblica si trova alla vigilia di una svolta storica con il perfezionamento dell'Accordo di Associazione all'Unione Europea. Si aprono percorsi inediti di mobilità, studio e cooperazione internazionale per i ragazzi sammarinesi. Parallelamente, il Congresso di Stato lavora per rimuovere gli ostacoli materiali che frenano i progetti familiari e professionali delle giovani coppie. Dalla stabilità contrattuale al potenziamento dei servizi di conciliazione tra vita e lavoro, fino agli interventi sull'accessibilità abitativa, le politiche pubbliche intendono sostenere chi sceglie di costruire il proprio domani sul Titano.

«Garantire dignità e prospettive alle lavoratrici e ai lavoratori rappresenta il pilastro fondamentale della nostra politica economica», affermano il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica Alessandro Bevitori e il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport Rossano Fabbri. «Le preoccupazioni evidenziate dai sindacati sul futuro dei ragazzi, sul divario di genere e sul peso della casa meritano risposte concrete e condivise. Al contempo sosteniamo con convinzione il tessuto imprenditoriale, le imprese virtuose che investono in innovazione, sicurezza e contratti di qualità. Il confronto permanente con le parti sociali ci consentirà di trasformare le sfide della transizione ecologica e digitale in occasioni concrete per la Repubblica».

Creare valore significa anche superare le penalizzazioni che ancora colpiscono le donne nei percorsi di carriera e nel rientro dalla maternità. La sinergia tra la Segreteria per il Lavoro e la Segreteria per l’Industria mira a consolidare un modello sammarinese orientato alla qualità dell'occupazione, all'inclusione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

c.s. Palazzo Mercuri

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