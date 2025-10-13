Giornata della Legalità lunedì 13 ottobre sul palco del Teatro degli Atti di Rimini

Sul palco del Teatro degli Atti lunedì 13 ottobre, al mattino per le scuole con replica serale alle ore 21, in occasione della Giornata della Legalità, in collaborazione con Libera Rimini, il Teatro dei Cipis presenta Non è stata la mano di Dio, di e con Corrado la Grasta, nell’ambito della XXIII edizione del Festival Voci dell’Anima diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini. L’edizione 2025 si realizza con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Libera Rimini, Ermo Colle, Teatro del Cerchio di Parma, Hotel Villa Lalla, La Fiaschetteria del Re. Lo spettacolo racconta le vicende che si svolgono attorno all'omicidio di don Peppe Diana. A raccontarlo è Beppe, un uomo della comunità di Casal di Principe, anche lui con la vita segnata dal quel 19 marzo 1994. Il suo è un viaggio nella memoria di quegli anni, attraverso la conoscenza di mani operose come quelle di don Pino Puglisi, di Oscar Romero e di don Tonino Bello. La narrazione si sviluppa in nove capitoli, "nove mani" come quelle che dà un inesperto imbianchino ad una vecchia parete per cercare di nascondere, di coprire un colore che non piace più. Lo spettacolo ha l'obbiettivo di ricordare il martirio di don Peppe, di raccontarlo a chi non lo ha conosciuto per età o per provenienza geografica, portando alla luce la terribile macchina del fango posta in essere dalla camorra affinché l’impegno di don Peppe non divenisse un esempio per il popolo. Al termine dello spettacolo seguirà un incontro di approfondimento a cura del critico Michele Pascarella. Sarà, come sempre, alle ore 20.30, Animali da Palco ad iniziare la serata con i reading di poesia con testi interpretati dalle voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, insieme ai suoni di Toni Salvatori.

C.s. - Teatro degli Atti

