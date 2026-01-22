Giornata della Memoria: anche quest’anno la Genga organizza la Camminata della Memoria

Anche quest’anno, la Genga (Associazione escursionisti sammarinesi) organizza la Camminata della Memoria sui luoghi dove la Seconda Guerra Mondiale ha colpito con più violenza un Paese pacifico e inerme come San Marino, violando la sua neutralità, le sue istituzioni e soprattutto uccidendo la sua gente. E in questi tempi difficili, dove ingiustificabili guerre di conquista stanno originando una nuova consapevolezza, la memoria non può essere una clava per legittimare sentimenti xenofobi, sovranisti e anti- immigrazione. Il Giorno della Memoria ha un senso se serve ad affermare che dopo l’Olocausto non possiamo più tollerare nessuna forma di esclusione, discriminazione e oppressione, chiunque sia l’oppresso: palestinese, ucraino, messicano, nigeriano, sudanese. La Camminata della Memoria vuole allora mettere in moto le menti, in una sorta di pellegrinaggio che aiuti a riflettere sul valore dei diritti umani, che devono essere riconosciuti a tutti, senza distinzione, proprio avvalendosi del ricordo di come gli orrori della guerra siano stati capaci di colpire anche una comunità pacifica come quella sammarinese. Come sempre, la camminata avrà un ospite di eccezione. Sotto i portici di Borgo Maggiore, prima della partenza, ci raggiungerà il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi che aiuterà le nostre riflessioni sulla pace e sulla tolleranza. Il percorso è quello classico, attraverso le gallerie di Borgo e Montalbo, il sentiero da Poggio Castellano a Ca’ Giangi, quindi la risalita fino alla galleria Montale; luoghi del bombardamento e il ghetto ebraico, con discesa lungo la Costa dell’Arnella. Ovviamente il tragitto potrà essere modificato a seconda delle condizioni meteo e del fondo stradale. La sera del 27 gennaio, si parte alle ore 20 dai Portici di Borgo Maggiore e si rientrerà verso le ore 11. Lunghezza del percorso: 6,5 chilometri. Dislivello: 200 metri circa (ci sono alcune salite non particolarmente difficili). All’arrivo, la Genga predisporrà per tutti un fornitissimo buffet di dolci, con tè e vin brulè caldo. Si consigliano scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacchetto catarifrangente e torcia elettrica. Verrà richiesto un contributo di 3 euro a ciascun partecipante. La camminata si farà con qualsiasi condizione meteo, anche pioggia o neve.

C.s. - La Genga

