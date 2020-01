Giornata della memoria: gli allevi e gli insegnanti del CFP incontreranno Giuseppe Marzi

Giornata della memoria: gli allevi e gli insegnanti del CFP incontreranno Giuseppe Marzi.

In occasione della “GIORNATA DELLA MEMORIA” – 27 gennaio 2020, gli allievi e gli insegnanti del Centro di Formazione Professionale incontreranno Giuseppe Marzi autore de “il Viale delle rose”. Come e perché si è potuti arrivare allo sterminio di massa? Perché è importante non dimenticare una tale tragedia? Primo Levi scrisse: “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo”. Capire i motivi di quanto accaduto, nell’era della globalizzazione, servirà alle nuove generazioni a creare gli anticorpi all’intolleranza che ha dato origine alla shoa.

Comunicato stampa

Centro di Formazione Professionale

I più letti della settimana: