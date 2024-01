Giornata della memoria: il prefetto consegna 3 medaglie d'onore

Nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” per ricordare lo sterminio degli ebrei mostrato al mondo con l’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Prefetto ha tenuto una allocuzione sul tema, tracciando un articolato percorso storico e proponendo conseguenti spunti di riflessione che, dal 27 gennaio 1945, hanno interessato anche l’attualità che registra preoccupanti scenari internazionali ulteriormente compromessi con la guerra di Gaza, sottolineando il valore del “fare memoria” per accrescere la consapevolezza. Il Prefetto ha sottolineato, inoltre, il valore delle Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti (Legge 27 dicembre 2006, n.296). Sono tre i cittadini residenti nel riminese che hanno ritirato il riconoscimento alla Memoria dei rispettivi padri, tutti militari internati, concesso con DPR 28 novembre 2023: TITOLARE MEDAGLIA D’ONORE FAMILIARE CUI IL PREFETTO HA CONSEGNATO  Romeo VORABBI figlia Liliana (Rimini)  Marsilio NONNI figlia Egiziana (Bellaria Igea Marina)  Felice BUCCI figlio Pietro Nicola (Novafeltria)

Il Prefetto Padovano, è stato affiancato di volta in volta, per la consegna agli insigniti, dal Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dal Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, dall’Assessore di Novafeltria Monia Amadei e dal Vicepresidente della Provincia Daniela De Leonardis Particolarmente intenso è stato il coinvolgimento del mondo della scuola, espresso attraverso la lettura di due toccanti brani da parte delle studentesse Maria Elena Mazzara e Vittoria Lenzi, Sono stati, invece, il pianista Fabrizio Di Muro e la violinista Viola Muzzi ad eseguire i brani che hanno accompagnato le fasi della cerimonia, a partire dall’Inno Nazionale che ha aperto la mattinata. Nel corso della cerimonia sono stati proiettati anche alcuni video sui campi di sterminio e il lavoro coatto e foto storiche di lager ed internati. Erano presenti, tra gli altri, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante del 7° Aves “Vega”, il Comandante della Capitaneria di Porto e il Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

cs Prefettura Rimini