Giornata della Memoria: ricordare per difendere i diritti, oggi come ieri

In occasione della Giornata della Memoria, Libera rende omaggio alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni nazifasciste, rinnovando il proprio impegno affinché l’orrore di quei crimini non venga mai dimenticato, negato o banalizzato. La Memoria non è un rito formale, ma un dovere civile e politico. Ricordare significa assumersi la responsabilità di leggere il presente, riconoscendo i segnali dell’odio e dell’intolleranza quando riemergono. Oggi assistiamo a una preoccupante crescita di antisemitismo, razzismo, autoritarismo e violenza, spesso legittimati da un linguaggio pubblico che disumanizza e divide. La Shoah non è stata un incidente della storia, ma il punto di arrivo di ideologie fondate sulla negazione dei diritti, sull’indifferenza e sulla repressione. Per questo la Memoria non può essere selettiva né strumentale: essa ci impone di difendere sempre e ovunque la dignità umana, senza doppi standard. In questo spirito, Libera sente il dovere di richiamare l’attenzione sulle tragedie del nostro tempo. Sul dramma del popolo palestinese, colpito da una violenza che continua a produrre vittime civili e violazioni dei diritti umani, e sulla repressione sistematica del popolo iraniano, dove donne, giovani e oppositori pagano con il carcere, la tortura e la vita la richiesta di libertà e giustizia. La Memoria ci insegna che il silenzio e l’indifferenza sono complici dell’oppressione. Difendere i diritti umani, opporsi alla repressione e alla guerra, sostenere l’autodeterminazione dei popoli e il diritto alla libertà non sono scelte opzionali, ma obblighi morali e politici. Libera è orgogliosa che la Repubblica di San Marino esprima attraverso atti concreti non solo solidarietà, ma anche azioni politiche specifiche tese alla logica soluzione dei problemi. L’accreditamento dell’Ambasciatore Palestinese, il riconoscimento dello Stato della Palestina ed ora il decreto per l’accoglienza dei rifugiati, vanno in questa significativa direzione, che trae valore dalla propria storia e dalla propria tradizione. Libera ribadisce con forza che la lotta contro ogni forma di fascismo, razzismo, antisemitismo e autoritarismo è inseparabile dalla costruzione di una società fondata sulla pace, sull’uguaglianza e sulla solidarietà. Difendere la Memoria significa scegliere da che parte stare e lottare perché nessun popolo debba più subire la violenza delle dittature. Oggi come ieri.

C.s. - Libera – San Marino







