Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti.

Il 26 giugno 2024 si celebra la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, istituita nel 1987 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di rafforzare l’azione e la cooperazione tra paesi per raggiungere l'obiettivo di una società internazionale libera dall'abuso di droga. Sostenuta ogni anno da individui, comunità e organizzazioni di tutto il mondo, questa ricorrenza globale mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave problema che le droghe illecite rappresentano per la società. Il problema globale della droga rappresenta, infatti, una sfida complessa che tocca la vita di milioni di persone in tutto il mondo, dagli individui che lottano contro i disturbi da uso di sostanze alle comunità alle prese con le conseguenze del traffico di droga e della criminalità organizzata. Per affrontare questa sfida è fondamentale adottare un approccio basato sull'evidenza scientifica che dia priorità alla prevenzione. La Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga è un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. Da oltre 20 anni si occupa di fornire le informazioni che permettono ai giovani di scegliere di non assumere droga in primo luogo, e lo fa con diffusione e distribuzione dei materiali gratuiti del programma educativo “La Verità sulla Droga”. Attraverso una rete globale di volontari, sono stati distribuiti 56 milioni di volantini educativi, sono state tenute decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 paesi e gli annunci di pubblica utilità de La Verità sulla Droga sono stati trasmessi in 275 stazioni televisive. Questi materiali ed attività hanno permesso a persone di tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe e decidere di non farne uso. L’associazione italiana “Mondo Libero dalla Droga” in occasione di questa importante giornata ha deciso di scendere in campo con diversi eventi: In Veneto: - Nella mattinata di sabato 22 giugno è stata organizzata una distribuzione degli opuscoli gratuiti “La Verità sulla Droga” ai commercianti e cittadini di Padova; - Dalle 10:00 di sabato 22 giugno è stata organizzata l’attività di distribuzione opuscoli in centro storico dal gruppo di Vicenza; In Emilia-Romagna: - Mercoledì 26 giugno in serata i volontari di Forlì allestiranno uno stand informativo in Piazza Saffi durante un evento in collaborazione con le forze dell’ordine e le auto d’epoca; - Sempre mercoledì 26 giugno i volontari di Ferrara organizzano una distribuzione degli opuscoli informativi gratuiti nel centro storico di Ferrara che sarà animato dagli eventi del Ferrara Summer Festival; Nelle Marche: - Lunedì 24 giugno dalle ore 17:00 i volontari di Senigallia è stata effettuata la distribuzione degli opuscoli “La Verità sulla Droga” in zona Rotonda sul Mare – Spiaggia di Velluto; - Mercoledì 26 giugno dalle ore 09.00 alle ore 11:00 i volontari di Macerata saranno presenti nel centro storico, partendo da Via Roma, per distribuire gli opuscoli informativi gratuiti; - Mercoledì 26 giugno dalle ore 11:00 i volontari di San Benedetto del Tronto distribuiranno gli opuscoli in Viale Secondo Moretti; - Mercoledì 26 giugno dalle ore 19:00 sul lungomare di Civitanova i volontari distribuiranno gli opuscoli informativi gratuiti. In Puglia: - Mercoledì 26 giugno dalle ore 21:00 l’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia organizza la 5° edizione del torneo “Un Calcio Contro la Droga” presso i campi sportivi del Redentore di Bari; I volontari sanno bene che “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, e che non è sufficiente la sola repressione, per questo le iniziative di prevenzione e corretta informazione continuano da anni e continueranno ancora grazie all’aiuto e alla dedizione di tutti i volontari italiani. Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com o visita il sito www.noalladroga.it.

