Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Panchina rossa a Domagnano

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Panchina rossa a Domagnano.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, si unisce alle celebrazioni della “ Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,” e comunica che Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 16.00 al Parco Don Elviro Cardelli di Domagnano verrà inaugurata la seconda PANCHINA ROSSA, un progetto del CNSFP volto a sensibilizzare e attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne e ridurne il fenomeno negativo nella particolare ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1999. La Giornata internazionale si celebra partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violenza dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, che inasprisce le disuguaglianze di genere. “ Non dobbiamo essere spettatori di un oggi e di un domani che muore, per le azioni violente, assurde e senza senso, contro le donne. E’ una umanità che si perde nell’orrore e nell’errore.” Questa è la frase sulla targhetta che verrà apposta sulla Panchina Rossa a ricordo dell’inaugurazione.

cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP



I più letti della settimana: