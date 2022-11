Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: pubblicata ufficialmente la relazione dell’Authority Pari Opportunità

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: pubblicata ufficialmente la relazione dell’Authority Pari Opportunità.

A seguito dell’udienza di venerdì 25 novembre – giornata in cui si celebra in tutto il mondo la ricorrenza internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34 della legge 20 giugno 2008 n. 97 “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere”, l’Authority Pari Opportunità comunica di aver pubblicato la relazione con i dati raccolti relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 7 novembre 2022.

La stessa è consultabile integralmente da tutti i cittadini all’indirizzo:

https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Amministrazione-Trasparente/Organizzazione-dell-Amministrazione/Unit--Extra-Dipartimentali/Authority-Pari-Opportunita.html

L'Authority vuole infine ringraziare tutte le istituzioni, organizzazioni e associazioni che hanno collaborato nella raccolta dati e per le azioni che mettono in campo a contrasto della violenza contro le donne.



Comunicato stampa

Authority Pari Opportunità



