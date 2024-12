Giornata Internazionale dei Diritti Umani: l’impegno del PDCS per un mondo più giusto ed equo

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, il PDCS intende ribadire il proprio impegno nel promuovere e difendere i diritti fondamentali, valore imprescindibile per una società equa e solidale. Questa ricorrenza, che celebra la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, rappresenta un momento di riflessione e azione. Il PDCS si fa promotore di un messaggio chiaro: la costruzione di una comunità che tuteli la dignità di ogni persona è una priorità che deve guidare ogni decisione politica e istituzionale. Il nostro impegno, sul piano nazionale e internazionale, si concretizza nella promozione della parità di genere e dei diritti delle persone con disabilità, nel sostegno ai più vulnerabili e nel rafforzamento dei percorsi di solidarietà e cooperazione. In un mondo sempre più complesso, è fondamentale continuare a operare per la giustizia sociale, la pace e il rispetto reciproco. Questa giornata è anche un’occasione per ribadire il ruolo cruciale dell’educazione ai diritti umani, strumento indispensabile per formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire attivamente al progresso della nostra società. Il PDCS, coerente con i principi di democrazia e libertà che ispirano la sua azione politica, rinnova il proprio impegno a lavorare per un futuro dove i diritti umani siano sempre più riconosciuti, rispettati e garantiti.

