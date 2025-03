Giornata internazionale della donna Inaugurata la settima panchina arancione svelata dalle donne residenti

“Crediamo che questa panchina arancione inaugurata oggi abbia un forte valore simbolico, collocata in uno spazio aperto, un’area verde in cui poter riflettere, dove le famiglie possano riunirsi,stare assieme e trovare spunti di riflessione su una tematica fondamentale quale i diritti delle donne - ha detto oggi l’assessore alle Pari Opportunità, senatrice Domenica Spinelli - .La panchina che vuole essere simbolicamente un inno alla vita e alla speranza nel futuro rappresenta anche un impegno per combattere ogni forma di violenza di genere e a proseguire in tutte quelle azioni che favoriscono la conciliazione femminile famiglia e lavoro”. La panchina inaugurata questa mattina al parco di via Del Tiglio, località Fienile è stata svelata dalle donne residenti e si è svolta alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, del vicesindaco Spinelli ,dell’assessore Anna Pecci, di numerose autorità e rappresentanti di associazioni del territorio,quali l’associazione Mondo Donna e Il Punto Rosa . Si tratta della settima panchina installata a Coriano.

cs Comune Coriano