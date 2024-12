Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Pdcs: "Il nostro impegno per un futuro inclusivo"

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità rappresenta un’occasione per riaffermare il valore di una società inclusiva e solidale, capace di garantire pari opportunità e dignità a tutti i cittadini. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ribadisce la centralità di questo tema nella propria azione politica e sociale, impegnandosi a rafforzare il dialogo e la collaborazione con tutti gli attori coinvolti. La Repubblica di San Marino si è sempre distinta per l’attenzione ai temi dell’accessibilità e della parità di opportunità. La nostra legislazione, già in linea con i principi europei, promuove una società in cui ogni cittadino possa realizzare appieno il proprio potenziale. Tuttavia, sappiamo che il percorso verso una piena inclusione richiede sforzi costanti e condivisi. Il tema scelto quest’anno dalle Nazioni Unite, "Nessuno deve essere lasciato indietro", ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale rimuovere le barriere fisiche, sociali e culturali che ostacolano l'inclusione delle persone con disabilità. Questo principio guida il nostro impegno per garantire che ogni cittadino abbia accesso pieno e paritario alla vita sociale, lavorativa ed educativa. Una vera inclusione riconosce i diritti umani propri di ciascuno, valorizzando le differenze e le potenzialità, dando a ciascuno ciò che serve per avere l’opportunità di realizzarsi come persona nel suo contesto sociale. Il PDCS continuerà a promuovere e consolidare la più ampia integrazione a sostegno dei diritti delle persone con disabilità, per una società davvero al servizio delle persone più fragili, bisognose di assistenza e delle loro famiglie. Al fine di rimuovere le barriere, non solo architettoniche ma anche sociali, che ostacolano la vita delle persone con disabilità dovrà essere rafforzato l’impegno con i progetti di reinserimento sociale e lavorativo al fine di contribuire a migliorare la loro vita. Questa giornata rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva: insieme, cittadini, associazioni e istituzioni possono costruire una San Marino più equa e giusta, in cui le differenze siano una ricchezza e non un ostacolo.

c.s. Pdcs