Giornata Internazionale dello Yoga 2021 a San Marino

Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, torna quest’anno la Giornata Internazionale dello Yoga a San Marino. Riconosciuta ufficialmente come Giornata Internazionale dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2014, lo “Yoga Day” si celebra in tutto il mondo e mira promuoverne la pratica, riconoscendo che lo yoga favorisce un approccio olistico alla salute e al benessere della persona, e che una più ampia divulgazione dei benefici contribuirebbe a migliorare la salute della popolazione a livello mondiale. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri insieme all’Ambasciata di San Marino a Roma, in collaborazione con l’Ambasciata indiana e con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport e della Segreteria di Stato per la Cultura, celebra quest’anno la ricorrenza il prossimo venerdì 18 giugno alle ore 18.00 presso l’area Ex Tiro a Volo. L’evento consisterà in pratiche di yoga (di circa un’ora) condotte da insegnanti di scuole sammarinesi, introdotte da interventi istituzionali alla presenza dell’Ambasciatore indiano presso San Marino, Neena Malhotra. Coloro che vorranno partecipare attivamente alla pratica sono pregati di munirsi di tappetino personale e di rispettare le misure di distanziamento.

