Presso l’area Ex Tiro a Volo di Murata, alla presenza dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per la Cultura, Luca Beccari e Andrea Belluzzi e dell’Ambasciatore dell’India presso San Marino Neena Malhotra, si è celebrata in serata la Giornata Internazionale dello Yoga 2021. Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri insieme all’Ambasciata di San Marino a Roma, in collaborazione con l’Ambasciata indiana e il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e per lo Sport, hanno proseguito l’ormai tradizionale appuntamento con lo Yoga. Riconosciuta ufficialmente come Giornata Internazionale dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2014, lo “Yoga Day” giunge quest’anno alla sua settima edizione ed è celebrato da 177 paesi in tutto il mondo; dal 2018 è diventata tappa fissa anche in Repubblica. La celebrazione è stata introdotta da interventi istituzionali da parte del Segretario di Stato Beccari e dell’Ambasciatore indiano; ha poi fatto seguito una pratica dello yoga nella suggestiva cornice dell’Area ex Tiro a Volo, alla presenza di un pubblico composto da sportivi e spettatori. Il tema scelto per quest’anno è “Yoga for Wellness”, lo yoga per il benessere, argomento particolarmente indicato nel contesto pandemico attuale. “Con spirito di collaborazione e viva soddisfazione – ha pronunciato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Beccari - abbiamo accolto l’invito a celebrare una giornata, divenuta nel tempo sempre più conosciuta e apprezzata; l’antichissima pratica dello yoga determina indiscutibili effetti benefici, favorisce un perfetto connubio di anima e corpo, induce alla meditazione e conduce al benessere in capo ad ogni cittadino. Anche la Repubblica di San Marino aderisce pertanto convintamente a quest’appuntamento, divenuto ormai fisso nel panorama degli eventi culturali estivi promossi in Repubblica.” “Lo Yoga gioca un ruolo fondamentale nel rispondere ai fattori di stress e aiuta a migliorare il sistema immunitario – afferma l’Ambasciatore indiano Neena Malhotra nel suo discorso, nel quale afferma inoltre la sua soddisfazione nella vedere una crescente collaborazione con le scuole e gli insegnanti di yoga e la crescente partecipazione della popolazione sammarinese: “abbiamo assistito ad un numero crescente di persone a San Marino partecipare ai nostri eventi e siamo lieti che questa collaborazione si stia rafforzando sempre di più.”

Cs Segreteria Esteri