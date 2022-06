Giornata Internazionale dello Yoga delle Nazioni Unite a San Marino

L’11 dicembre 2014, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente istituito il 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate, quale “Giornata Internazionale dello Yoga”. Da quel momento, la Giornata Internazionale è stata celebrata annualmente dagli Stati membri delle Nazioni Unite con grande entusiasmo. Anche quest’anno la Repubblica celebra questa Giornata internazionale promuovendo un evento organizzato dall’Ambasciata dell’India a San Marino, in stretta collaborazione con l’Ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri e con i Patrocini delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per lo Sport, per la Cultura e per il Turismo. In questa edizione si è unita la collaborazione del Centro Sociale di Dogana. Giunta alla settima edizione, San Marino ospita l'evento celebrativo presso il Campo Bruno Reffi (San Marino Città), il prossimo venerdì 10 giugno a partire dalle ore 17.30. La Giornata verrà introdotta da interventi istituzionali da parte dell’Ambasciatore indiano, Neena Malhotra, e dei Segretari di Stato patrocinanti. A seguire, gli insegnanti del territorio di Casa dello Yoga, Centro Nikoniko, Centro Tao Chi Rei Yoga e Shiatsu, Hikari-Sangha of Joy e Associazione Yoga & Zen si alterneranno per eseguire il protocollo yoga previsto dall’ONU e guideranno i praticanti in questa antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici psico-fisici. Contemporaneamente alla pratica per adulti, quest’anno una speciale sessione sarà rivolta ai bambini: Yoga per i bambini con le Carte - Yoga Storie Famiglie, condotta da Laura Novello. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; non è necessaria una conoscenza pregressa dello yoga. Chi fosse interessato a partecipare può venire munito di proprio tappetino personale.

c.s. Ufficio degli esteri di San Marino