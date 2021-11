Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rete consiglia di scaricare l’app Tecum

Perché ricordare ogni anno, nello stesso giorno, la violenza perpetrata sulle donne? Un femminicidio ogni tre giorni, questi i dati dell'Italia, dovrebbe bastare questo dato per fare una riflessione importante sulla portata di questo fenomeno orribile. La violenza su donne, bambini e di genere non ha mai una giustificazione, mai un'attenuante. RETE è pienamente convinta che occorre sfidare i pregiudizi, gli stereotipi e la cultura ancora imperante sui ruoli tradizionali assegnati a uomini e donne; che occorre insegnare ai bambini il rispetto ed educarli ad un’affettività sana e paritaria; che bisogna incoraggiare l'educazione all'accettazione e all'accoglienza; che non si può mai smettere di parlare dei diritti delle donne e, più in generale, delle persone finché non siano abbattuti i muri della disparità di genere. Stalking, mobbing, violenza psicologica e violenza sui luoghi di lavoro fanno parte di quella violenza che spesso non viene riconosciuta, perché non lascia traccia, non lascia segni visibili come può fare uno schiaffo, un pugno, ma oggi sono una importante forma di ricatto e manipolazione, da non sottovalutare anche nel nostro paese. La denuncia non è ancora un’azione semplice da fare per le donne, seppur spesso ci sia a repentaglio la propria vita o quella di minori a seguito, ma è necessario continuare a sensibilizzare sul tema e garantire protezione e giustizia a tutte le persone che stanno vivendo un pericolo e hanno deciso di dire BASTA. Assistere, intervenire tempestivamente, aiutare nel delicato passaggio di una denuncia è un percorso fondamentale, di cui lo Stato deve sempre più farsi carico e garante. RETE sosterrà sempre tutti i progetti per potenziare i servizi, la prevenzione, la raccolta dei dati che possano dare vita a soluzioni efficaci. Per questo consigliamo a tutti di scaricare l’app Tecum sui propri cellulari, sviluppata dalla Segreteria di Stato alla Sanità, in collaborazione con Mr. APPs. Un progetto premiato recentemente presso il Senato della Repubblica Italiana, emulato da altri paesi europei aderenti alla PAM (Assemblea Parlamentare Mediterranea), che può aiutare in qualsiasi momento cittadini in difficoltà o testimoni di situazioni di pericolo. Comunicazione diretta con le forze dell’ordine grazie alla geolocalizzazione e possibilità di registrare quanto sta accadendo. Uno strumento facile, innovativo, destinato pertanto alle vittime di violenza domestica e non, che fornisce un supporto tempestivo in caso di maltrattamenti e/o aggressioni, in assoluta sicurezza e riservatezza. Invitiamo inoltre la cittadinanza a partecipare ai numerosi eventi di sensibilizzazione e formazione organizzati in territorio nella settimana del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

c.s. Movimento RETE

