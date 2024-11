Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orange the World 2024 Svelata una nuova panchina arancione a Passano

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - Orange the World 2024.

Da oggi Coriano ha la sesta panchina arancione, simbolo di lotta contro ogni forma di violenza fisica e psicologica verso le donne. Lo stesso colore arancione con l’adesione dell’Amministrazione comunale alla campagna della Nazioni Unite “Orange the World” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, illuminerà il Municipio fino alla prossima settimana. La nuova panchina è stata installata a Passano, al Parco Beato Enrico d'Ungheria, durante una cerimonia alla quale hanno preso parte, oggi pomeriggio, il Sindaco Gianluca Ugolini, la senatrice e assessore alle Pari Opportunità, Domenica Spinelli, la giunta, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni Chiama Chiama e Rimini Rete Donna. Sulla panchina è incisa una targa in ottone con la scritta “La panchina arancione Un inno al Sole, alla Vita, alla Rinascita”. “Questa frase in tre parole sintetizza il messaggio di speranza, forza e coraggio rivolto ad ogni donna che subisce violenza, il più delle volte tra le pareti domestiche, con vessazioni e minacce perpetrate spesso all’oscuro di parenti e amici. Ecco perché - ha detto la senatrice e assessore alle Pari Opportunità, Domenica Spinelli - rivolgersi alle istituzioni è di fondamentale importanza. Ricordo che al Comune di Coriano è possibile prendere appuntamento allo Sportello sociale professionale per chiedere supporto, informazioni e aiuto. Da oggi, dopo Coriano capoluogo, Ospedaletto, Cerasolo, S. Andrea in Besanigo e Mulazzano, anche la frazione di Passano ha la sua panchina arancione, simbolo e monito per le donne: non rimaniate sole. Causa malattia l’attrice Francesca Puglisi non era presente alla breve cerimonia di stamane. Per lo stesso motivo lo spettacolo dell’attrice previsto, questa sera al teatro CorTe, “Non è Francesca – Storie di ordinaria contraddizione” è stato rinviato al 14 dicembre. Altri due appuntamenti in programma: lunedì 25 novembre alla saletta della biblioteca comunale alle 18.00 si svolgerà l'incontro pubblico “Emozioni in equilibrio” del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Ambito territoriale di Rimini e Comune di Coriano per imparare come funzionano le emozioni, cosa sono e come impegnarsi a raggiungere il benessere psicologico. Si proseguirà con AMORE MALAMORE, domenica 15 dicembre al teatro CorTe alle ore 17, con una rappresentazione nata da un progetto dell'artista recentemente scomparso Pier Antonio Costantini, maestro della scuola di pittura di Coriano.

