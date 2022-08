Giornata istituzionale della Repubblica di San Marino al Meeting di Rimini

Si è svolta oggi al Meeting di Rimini la giornata dedicata alla Repubblica di San Marino, attraverso la visita che, come consuetudine, la Reggenza effettua ogni anno alla Kermesse riminese e l’intervento istituzionale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Nel primo pomeriggio gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, accolti dal Console della Repubblica a Rimini, Benedetta Nicolini, dal Presidente dell’Associazione “Gente del Titano”, e da funzionari del Dipartimento Affari Esteri sono stati ricevuti attraverso apposito cerimoniale dai vertici istituzionali del Meeting, intrattenendosi con gli stessi per confermare l’interesse e la motivata partecipazione della Repubblica ad un’iniziativa entrata oramai nel programma delle attività estive anche di San Marino. La Reggenza ha visitato diversi padiglioni del Meeting, soffermandosi su alcune mostre di particolare interesse. Di seguito, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha preso la parola nell’ambito del panel “La Repubblica delle Autonomie”; Un panel cui hanno preso parte il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gemmini, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, con l’introduzione del Ricercatore di pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Bergamo, Francesco Magni. Il Segretario di Stato, Luca Beccari, ha formulato il saluto istituzionale, citando l’ottimo rapporto vigente con la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli e testimoniando la vicinanza e la condivisione degli obiettivi per la grande capacità, dimostrata nel corso del decenni, di creare ponti di dialogo di cultura, con il coinvolgimento della comunità nazionale ed internazionale. Il panel ha offerto altresì l’occasione per sottolineare le peculiarità della Repubblica e l’impegno istituzionale in corso a tutelare e preservare prerogative e unicità del sistema statuale sammarinese anche nel contesto multilaterale.

c.s. Segreteria di Stato Esteri

