Giornata Istruzione: Segreteria di Stato si unisce alle celebrazioni

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura si unisce alle celebrazioni della terza Giornata Internazionale dell’Istruzione - ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre 2018 su impulso dell’Unesco - al fine di garantire lo sviluppo di un’istruzione inclusiva, equa e di qualità e opportunità di apprendimento per tutti. Poiché l’appuntamento ricorre quest’anno nel pieno dell’emergenza pandemica, il tema scelto per questa edizione è “Riprendere e rivitalizzare l’istruzione per la generazione Covid-19”. La pandemia ha causato un’interruzione dell’apprendimento a livello mondiale, che ha comportato la chiusura di scuole, università e di altre agenzie educative, colpendo circa 1 miliardo e mezzo di studenti. L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto devastante sull’istruzione scolastica e anche la Repubblica di San Marino non è stata immune da questo fenomeno. Si sono dovute ripensare le modalità di erogazione della didattica, il sistema dei trasporti, l’utilizzo delle nuove tecnologie ma la scrivente Segreteria di Stato può affermare con soddisfazione che la popolazione studentesca e il personale docente e non docente hanno affrontato e stanno affrontando questa sfida con grande impegno. In occasione di questa celebrazione il Segretario di Stato Belluzzi ha dichiarato: “Questa ricorrenza deve rappresentare per San Marino uno stimolo per continuare a garantire ai nostri giovani concittadini, di ogni ordine e grado scolastico, un’offerta formativa di qualità, inclusiva ed equa manifestazione di quel diritto inalienabile allo studio libero e gratuito sancito dalla Dichiarazione dei Diritti e dalle Convenzioni internazionali”.

Cs Segreteria Istruzione