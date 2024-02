Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: Roberta Pericoli, direttrice Oncoematologia Pediatrica ospedale di Rimini, e la psicologa Samanta Nucci giovedì 15 a ‘Khorakhané’ su San Marino RTV

Si celebra il 15 febbraio la XXIII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile - International Childhood Cancer Day, data scelta dall'Organizzazione mondiale della sanità per informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie. È questo appunto il tema che fa da spunto alla puntata di giovedì 15 febbraio di ‘Khorakhané’, la rubrica settimanale di San Marino RTV dedicata al sociale e condotta da Sara Bucci, con ospiti in studio la dottoressa Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, e la psicologa e psicoterapeuta Samanta Nucci. Insieme a loro sei ragazzi romagnoli, tra i 17 e i 23 anni, che in quest’occasione hanno scelto di raccontarsi in tv: senza cognome, senza sovrastrutture e senza retorica. L’impatto con la diagnosi, il timore di vedersi fisicamente cambiati durante le terapie, il rapporto con gli amici, il sostegno della famiglia, il ritorno alla routine come conquista, godendo della vita a piene mani. Il cancro infantile è di per sé un argomento tabù, e quando colpisce l’età critica, quella adolescenziale, lo è ancora di più. Per questo Andrea, Davide, Eleonora, Maria, Cecilia ed Edith hanno scelto di parlare con naturalezza ed ironia della malattia: per normalizzarla, neutralizzando il pietismo. La puntata di Khorakhané, in onda giovedì 15 alle ore 21.40 su San Marino RTV (canali 831 dtt - 520 Sky - 93 tivùsat e streaming web), si intitola “Come stai?”, perché – come raccontano proprio i ragazzi stessi durante la trasmissione, con regia di Luca Binelli - ha un significato diverso, quando non si è in piena salute.

cs Ausl Rimini