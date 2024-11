Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Alleanza Riformista: "La violenza è una ferita per tutti, agiamo insieme"

In questa giornata così significativa, ribadiamo con determinazione il nostro impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, per costruire una San Marino più giusta e rispettosa. La violenza di genere non è solo una piaga che colpisce chi la subisce, ma una ferita che riguarda l’intera comunità. Combatterla rappresenta un dovere morale, politico e sociale, che richiede la partecipazione e l’impegno di tutti. Negli ultimi anni, San Marino ha compiuto progressi importanti in questa battaglia, adottando leggi a tutela delle donne, attivando servizi di supporto per le vittime e promuovendo campagne di sensibilizzazione. L’istituzione del Centro d’Ascolto per le Vittime di Violenza rappresenta un segno concreto di attenzione e vicinanza, mentre i percorsi educativi nelle scuole dimostrano la volontà di affrontare il problema alla radice: la cultura del rispetto. Nel 2024, San Marino ha adottato importanti cambiamenti alle leggi per prevenire e combattere la violenza di genere, offrendo maggiore protezione alle vittime e rendendo gli interventi più efficaci. Queste modifiche hanno rafforzato la normativa esistente, ampliando la definizione di violenza e introducendo misure come il divieto per i maltrattanti di avvicinarsi alle vittime, la possibilità per le autorità di entrare nelle abitazioni in caso di emergenza e nuove forme di protezione per minori e persone in situazioni di vulnerabilità. Un contributo molto interessante per approfondire questa tematica è giunto dall’intervento della psicologa e criminologa Roberta Bruzzone, in udienza presso la Reggenza. Durante il suo discorso, la Dott.ssa Bruzzone ha messo in luce la preoccupante diffusione di violenze fisiche, psicologiche, sessuali e verbali, con dati allarmanti in costante crescita, soprattutto tra i giovani. La criminologa ha lanciato un forte richiamo a intervenire con determinazione, evitando il moltiplicarsi di quelle che ha definito “Favole da incubo”. Crediamo che le sue riflessioni debbano ulteriormente stimolare un momento di consapevolezza collettiva e spronare ancor di più tutti a un impegno concreto e deciso. La violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutti, ma insieme possiamo superarla. Nel ricordare chi ha subito violenze e chi ha trovato il coraggio di denunciare, rinnoviamo il nostro impegno per una San Marino libera dalla paura, fondata sul rispetto e sulla dignità di ogni persona.

c.s. Alleanza Riformista