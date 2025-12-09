Giornata Mondiale dei Diritti Umani: un richiamo alla responsabilità collettiva

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, Libera riafferma con convinzione che la tutela della dignità umana è la misura autentica della qualità di una democrazia. Non è un principio astratto, né un richiamo retorico: è la sostanza stessa dell’agire politico, soprattutto in un tempo segnato da conflitti, diseguaglianze crescenti e nuove forme di vulnerabilità.

La Repubblica di San Marino, nel corso degli anni, ha saputo compiere passi importanti nella protezione delle persone più deboli, nella difesa dei diritti delle donne e dei minori, nel contrasto alle discriminazioni e nel rafforzamento delle tutele sociali. Sono risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra istituzioni, società civile e forze politiche che non hanno mai smesso di credere in un Paese capace di guardare al futuro mettendo al centro l’essere umano. È un patrimonio che appartiene all’intera comunità e che deve essere custodito con determinazione.

Tuttavia, sarebbe un errore pensare che questi traguardi siano definitivi. Le fragilità sociali si trasformano, le disuguaglianze si amplificano, le solitudini si moltiplicano. Per questo Libera ritiene che la responsabilità della politica sia oggi più urgente che mai: non arretrare, non cedere alla tentazione della semplificazione, non lasciare che il disagio di chi è più vulnerabile resti invisibile. Difendere i diritti significa costruire condizioni reali di uguaglianza, ampliando l’accesso ai servizi, rafforzando il sostegno alle famiglie, valorizzando le differenze e promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla giustizia e sulla solidarietà.

La Giornata Mondiale dei Diritti Umani non è una ricorrenza formale: è un richiamo alla responsabilità collettiva.

Libera rinnova il proprio impegno affinché San Marino continui a essere un Paese che non si volta dall’altra parte, un Paese che sceglie di proteggere i più deboli e di affermare, ogni giorno, i valori universali della dignità, della libertà e dell’uguaglianza.



Comunicato stampa

Libera – San Marino









