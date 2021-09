Giornata mondiale del Cuore 2021: “Usa il cuore per connetterti”

Statistiche alla mano, l’arresto cardiaco ha un’incidenza di un caso ogni mille abitanti e l’intervento tempestivo è fondamentale per la rianimazione del paziente. La gran parte degli arresti cardiaci (85%) è infatti causata dalla fibrillazione ventricolare (VF), per la quale occorre intervenire tempestivamente, in quanto, passati 10 minuti, i tentativi di successo delle manovre di rianimazione con il defibrillatore automatico si abbassano drasticamente. Per cui i principali fattori per la sopravvivenza, a seguito di un arresto cardiaco extraospedaliero, sono l’immediata rianimazione cardiopolmonare (RCP) da parte delle eventuali persone presenti e la rapidità con cui si effettua la defibrillazione. Dal punto di vista legislativo San Marino è all’avanguardia: la legge 197/2020 ha liberalizzato l’uso del defibrillatore. Fondamentale resta però, la formazione dei soccorritori che, oltre a chiamare gli operatori del 118, dovrebbero essere in grado di eseguire il massaggio cardiaco nei primissimi istanti dall’arresto cardiaco.

In concomitanza con la Giornata mondiale del Cuore 2021, la UOC di Cardiologia, in collaborazione con la UOC Pronto Soccorso, la Società Sammarinese di Cardiologia, l’Associazione Cuore-Vita e il Cemec, grazie anche alla sponsorizzazione della SUMS e al Patrocinio delle Segreterie di Stato per la Sanità e per il Lavoro, organizza una settimana dedicata alla formazione dei soccorritori. I corsi si terranno negli ampi spazi dell’area vaccini al piano terra dell’Ospedale di Stato (zona ex casa di riposo). Al mattino, la formazione sarà dedicata al retrainig dei soccorritori che già hanno effettuato un corso di rianimazione cardiopolmonare. Nel pomeriggio invece, è prevista la formazione dedicata ai nuovi soccorritori. Ad oggi sono circa duecento gli iscritti, in particolare giovani, che frequentano l’ultimo anno della scuola media superiore, ma anche sanitari, insegnanti, personale delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e cittadini. Sempre nell’ambito della scuola, una intera giornata sarà dedicata alla formazione delle insegnanti della Scuola Materna ed Elementare.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore sarà anche illuminata di rosso la Terza Torre “Montale”, mentre tra le iniziative previste nell’ambito del progetto “Repubblica Cardioprotetta” è anche in dirittura d’arrivo l’APP sammarinese collegata ai defibrillatori semiautomatici presenti a San Marino. L’App - in linea con quella già operativa in Emilia Romagna - consentirà l’attivazione della chiamata di soccorso collegata al 118 sammarinese in caso di arresto cardiaco, la geolocalizzazione dei defibrillatori presenti sul territorio e la attivazione precoce dei soccorritori.