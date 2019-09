Giornata Mondiale del Cuore il 29 settembre

Con il Patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio e Turismo e della Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale sarà il Castello di Chiesanuova ad inaugurare il 29 settembre, l’ultimo dei percorsi del Cuore, a completamento di analoghi percorsi già allestiti negli altri Castelli della Repubblica dall’Associazione Cuore-Vita a beneficio della popolazione. E con questo fanno nove. L’iniziativa cade non a caso nella Giornata Mondiale del Cuore, appuntamento al quale l’Associazione Cuore-Vita si presenta con nuove iniziative volte ad incoraggiare sani stili di vita in collaborazione con la Società Sammarinese di Cardiologia. Il taglio del nastro è previsto alle 10 nel cuore del parco di via Mezzanotte in via di Gianno, presenti autorità e personale medico dell’Iss. Altro appuntamento nel pomeriggio alle 15 sotto le Logge del Castello di Borgo Maggiore dove sorgerà un nuovo totem, ennesimo tassello nella mappa dei defibrillatori salva vita già disseminati su tutto il territorio sammarinese. Sarà un’altra opportunità di incontro con la Società Sammarinese di Cardiologia e la popolazione con controlli dimostrativi di pressione, glicemia, colesterolo a cura di operatori della Sanità del nostro Ospedale. Il programma si chiuderà al Ristorante Primavera di Borgo Maggiore per la cena sociale (ore 20) Euro 25. Per prenotazioni 0549 902007 entro il 27 settembre.

A cura della Segreteria di Cuore-Vita