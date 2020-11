Giornata Mondiale del Diabete sabato 14 novembre 2020, Indicazioni per Vivere Meglio ogni giorno

Il Diabete è una malattia che a San Marino accompagna migliaia di persone. L’Associazione sammarinese dei diabetici Vivere Meglio da vent’anni lavora per promuovere la giusta informazione su questa patologia. Come Associazione, il nostro scopo è il riconoscimento a livello sanitario e umano, della nostra condizione e della sua gravità che accompagna ognuno di noi nella quotidianità. Meritiamo di essere seguiti per vivere nelle migliori condizioni di salute. Per questo sabato 14 novembre 2020 (giornata mondiale per il diabete) abbiamo aperto un tempo di ascolto sulla nostra pagina facebook: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (per porre domande e soddisfare curiosità per iscritto) https://www.facebook.com/groups/associazioneviveremeglio cellulare +39 3371009939

In questa occasione, condivideremo tre principi per essere ogni giorno più abili e sicuri in quello che facciamo: Monitorare e percepire bene i valori della glicemia nel medio periodo di tempo Mantenere un peso nel rispetto della propria fisicità Contenere i consumi di alcool e di fumo Per la giornata mondiale del diabete l’Associazione medici diabetologi italiani e la Società italiana di diabetologia hanno condiviso come punto cardine "Diabete: gli infermieri fanno la differenza” Su questo tema si svolgerà una conferenza, sabato 14 novembre ore 11:00 dove interverranno figure di rilievo nazionale come Paolo Di Bartolo (Presidente Associazione Medici Diabetologi). Per chi volesse ascoltare la conferenza può consultare il link https://www.diabete.com/diabete-gli-infermieri-fanno-la-differenza. Per promuovere e diffondere informazioni per la cura, la gestione e la prevenzione della malattia diabetica e offrire ad ognuno una risposta qualificata sull’argomento pertinente di interesse. Vi aspettiamo sabato 14 novembre 2020 anche sulla nostra pagina facebook.

Il Presidente Riccardo Venturini