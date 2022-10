Giornata Mondiale del Kiwanis-One Day 22 Ottobre 2022

Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana danno vita alla Giornata Mondiale del Kiwanis. Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata attiva, One Day, impegnata in progetti di service. Quest’anno, l’idea unificante scelta dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore Chianello, vedrà tutti i Club impegnati, a livello nazionale, nel Service “Kiwanis One Day, One Tree, One Coin”, per sensibilizzare le comunità all’importanza della cultura e l’attenzione per l’ambiente. Tutti i Club del Distretto Italia San Marino sono stati invitati a celebrarlo con una azione comunitaria, coinvolgendo Scuole o Amministrazioni Locali nella piantumazione di un albero e ad impegnarsi nella cura dello stesso, lasciando a memoria dell’evento una targa “KIWANIS One day, One Tree, One Coin”. Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente ha una notevole connotazione simbolica: l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la mission del Kiwanis, ed ha radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani. Nell’occasione ci sarà una raccolta fondi (“one Coin”), basta una moneta simbolica da un euro per rappresentare i semi per aiutare il futuro dei bambini. Il ricavato infatti andrà versato al Kiwanis Children’s Fund, che si occupa di finanziare la realizzazione di progetti per l’infanzia, ad esempio: parchi giochi inclusivi. Il Kiwanis Club San Marino aderisce con entusiasmo all'iniziativa e pianterà un albero, coinvolgendo i soci Kiwaniani e le scuole, con la volontà di gettare un seme proficuo nella sensibilizzazione ambientale e nel richiamo ai valori di service in favore delle generazioni future.

cs Kiwanis Club San Marino