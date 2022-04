Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore: l'incontro con Luigi Ballerini

Nella giornata di sabato 23 aprile u.s. in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, la Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, in collaborazione con la dirigenza e gli insegnanti delle Scuole Medie della Repubblica di San Marino, ha organizzato un incontro, a cui hanno partecipato da remoto gli allievi di tutte le classi, con Luigi Ballerini, scrittore per ragazzi molto apprezzato dal pubblico giovanile. Medico e psicoanalista, Luigi Ballerini vive e lavora a Milano. È membro della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud, fondata e presieduta da Giacomo Contri, alla cui scuola egli si è formato. Si occupa da molti anni di questioni relative all'infanzia e ai giovani, incontrando genitori, ragazzi e insegnanti nel suo studio professionale così come presso scuole e centri culturali. Dal 2004 pubblica romanzi e racconti per i più giovani e testi di saggistica per adulti. Tiene corsi di scrittura nelle scuole, dalle elementari ai licei. Le sue opere, tradotte in più lingue, hanno ottenuto riconoscimenti e premi in numerose manifestazioni a livello nazionale e internazionale L’incontro, a cui erano collegati gli oltre mille allievi della Scuola Media accompagnati dai loro insegnanti, è iniziato con i brevi interventi del Vicedirigente Prof. Magalotti e della Presidente della Commissione UNESCO prof. Monti ed è proseguito con l’intervento introduttivo di Luigi Ballerini nel quale egli ha parlato della scrittura e della lettura come atto di amore per la realtà e come forma attiva di scoperta e conoscenza di sé e del mondo. Ha anche sottolineato che ogni incontro con i ragazzi è per lui un momento di grande arricchimento perché gli offre la possibilità di conoscere i propri interlocutori, i propri lettori, occasione che normalmente non si presenta così facilmente a chi scrive. Ha poi parlato della lettura come la possibilità di colmare grandi distanze di tempo e di spazio, di scoprire che anche nei testi più lontani è possibile riconoscersi e scoprire qualcosa di sé perché i libri sono eterni. Le parole dello scrittore hanno suscitato immediatamente un intenso ed entusiasta dialogo. Le numerosissime domande dei ragazzi hanno offerto a Luigi Ballerini la possibilità di approfondire l’origine della vocazione alla scrittura, gli ostacoli e le difficoltà ma anche le scoperte che hanno accompagnato la sua attività creativa, e spesso sono state l’occasione per parlare della sua esperienza di vita e dell’atteggiamento che permette di trasformare in storie da raccontare gli incontri quotidiani. Non sono mancate anche le richieste di consigli per migliorare la propria produzione scritta, richieste che hanno ricevuto risposte molto concrete. L’incontro si è concluso con il sentito ringraziamento della Dott.ssa Benedettini, Segretario Generale dell’UNESCO e con un applauso caloroso che ha superato anche la barriera della modalità ‘a distanza’.

