Giornata mondiale dell’alfabetizzazione, l'intervento del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

Giornata mondiale dell’alfabetizzazione, l'intervento del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’alfabetizzazione, una ricorrenza di straordinario valore promossa dall’ONU in ambito UNESCO. Quest’anno il nostro sguardo si rivolge a questa ricorrenza con ancora maggiore consapevolezza, celebrando il sessantesimo anniversario dalla sua istituzione: sei decenni dedicati alla promozione della conoscenza e del valore sociale della cultura. Il focus di questa edizione pone al centro dell'attenzione un gesto semplice ma rivoluzionario: l’importanza della lettura ad alta voce fin dalla prima infanzia. Ascoltare le voci d'amore di mamma e papà, dei nonni e degli zii, degli educatori rappresenta per i nostri piccoli un'esperienza fondamentale. Non si tratta soltanto di un momento di affetto, ma del primo, insostituibile tassello per costruire quell’empatia profonda che farà da bussola etica ed emotiva per gli adulti che i bambini di oggi saranno domani. Come Segreteria di Stato, desidero sottolineare con forza un concetto chiave: alfabetizzare non significa soltanto insegnare a leggere e a scrivere un testo. Nella sua accezione più ampia e nobile, significa dotare le persone degli strumenti per "leggere" il mondo nella sua complessa articolazione. In un'epoca segnata da rapidi ed epocali cambiamenti tecnologici, la vera sfida dell'avvenire a cui le nostre Istituzioni sono chiamate a rispondere è esattamente questa: offrire alle nuove generazioni quegli strumenti umani insostituibili che nessuna intelligenza artificiale potrà mai replicare. È nostro dovere affinare nei ragazzi la capacità di discernere la realtà dalla finzione e di sviluppare un pensiero critico autonomo, articolato e profondo. La solida tradizione umanistica che permea la formazione del nostro sistema scolastico rappresenta un presidio fondamentale in questa direzione. Tuttavia, è indispensabile non abbassare mai la guardia. Dobbiamo mantenere un faro costantemente acceso su queste tematiche, ricordando che giornate come quella odierna non sono un mero esercizio retorico, ma un'occasione per concentrare le nostre energie su priorità che non devono mai essere trascurate dall'agenda pubblica.

Porre l’accento sulla lettura condivisa in famiglia apre inoltre a una riflessione più ampia sul ruolo educativo insostituibile che il nucleo familiare ricopre nella nostra società. Questo appuntamento ci richiama con forza alla necessità di rinnovare e rinsaldare quel patto educativo globale tra Istituzioni, Scuola e Famiglia. Considero questa alleanza il vero pilastro fondamentale su cui edificare la formazione integrale dei cittadini di domani: uomini e donne che, con la loro capacità di leggere il mondo, finiranno poi per plasmarlo.

C.s. - Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

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