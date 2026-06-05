Giornata mondiale dell’ambiente: costruire oggi il territorio di domani

La Giornata Mondiale dell’Ambiente rappresenta un’occasione importante per riflettere sul rapporto tra comunità, territorio e sviluppo sostenibile. Un rapporto che richiede visione, responsabilità e la capacità di programmare il futuro attraverso scelte concrete. La tutela dell’ambiente non può limitarsi alla conservazione del patrimonio naturale, ma deve tradursi in azioni quotidiane capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini, prevenire il degrado, contrastare il dissesto idrogeologico e valorizzare il paesaggio come bene comune. In questi mesi la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha avviato un percorso che mette al centro proprio questi obiettivi: dalla manutenzione straordinaria del territorio e dei corsi d’acqua agli interventi di messa in sicurezza, dalla rigenerazione di aree degradate alla valorizzazione degli spazi pubblici e del verde urbano, fino ai numerosi cantieri che stanno interessando l’intero territorio sammarinese. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla formazione professionale, consapevoli che la sostenibilità passa attraverso competenze adeguate. I percorsi dedicati agli scalpellini e restauratori della pietra, alla manutenzione del verde e alle nuove professionalità del settore edilizio rappresentano un investimento concreto sulle persone e sulla capacità di preservare e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico della Repubblica. In questa prospettiva si inserisce anche il lavoro sulla nuova Legge Quadro per la Pianificazione Strategica Territoriale, uno strumento innovativo che consentirà di programmare lo sviluppo del Paese in modo dinamico, equilibrato e sostenibile, coniugando tutela del territorio, esigenze abitative, mobilità, servizi e opportunità di crescita. L’ambiente non è un tema separato dalle altre politiche pubbliche: riguarda il lavoro, la salute, la qualità delle nostre città, la sicurezza e il benessere delle future generazioni. Per questo motivo è necessario continuare a investire nella cura del territorio, nella formazione, nell’innovazione e nella partecipazione dei cittadini. La Giornata Mondiale dell’Ambiente ci ricorda che ogni scelta compiuta oggi contribuisce a disegnare il Paese di domani. Un impegno che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente intende portare avanti con determinazione, nella convinzione che la sostenibilità non sia un vincolo, ma una grande opportunità di sviluppo e di crescita per San Marino

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente







