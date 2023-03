Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo: mostra “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”

Domenica 2 aprile alle ore 11:00 inaugura al Museo della città, Sala degli Arazzi, la mostra fotografica, con la presentazione del libro omonimo, di Tiziana Selva, “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo” curata da Silvia Tampucci. L’evento, promosso e organizzato dall’associazione Rimini Autismo con il patrocinio del Comune di Rimini, viene proposto in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, come un’opportunità per riflettere e diffondere cultura e consapevolezza su un disturbo che, secondo l’Osservatorio Nazionale, caratterizza in Italia 1 bambino su 77. Grazie alla collaborazione con il Museo della Città, si può visitare gratuitamente la mostra fino al 10 aprile e, grazie alla collaborazione con la Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno, presso Palazzo Soleri dal 12 aprile fino al 28 aprile. Nel pomeriggio di domenica 2 aprile e nei giorni 7, 8, 9, 10 Aprile, dalle 16:00 alle 18:00 l’autrice e alcuni rappresentanti di Rimini Autismo saranno presenti per accompagnare i visitatori nel percorso espositivo. L’autrice, madre di un bambino autistico, attraverso il suo racconto ci accompagna in un viaggio fatto di scoperta, di amore, di conoscenza e condivisione. Nel libro, fatto di attimi del quotidiano, si racconta la vita di famiglie che ogni giorno affrontano l’autismo con forza e consapevolezza. Una narrazione visiva libera e sincera, accompagnata da testimonianze di genitori e professionisti, per scoprire che l’autismo non è un mondo a parte, ma è parte del mondo. Dal 12 al 28 aprile, la mostra prosegue, ospitata all’interno di Palazzo Soleri sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese impegnato da sempre ad assicurare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali e già sede di alcuni importanti progetti in collaborazione con Rimini Autismo, come il centro estivo “Estate a Palazzo”. In questi spazi sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Per informazioni e per visite guidate 347 3725323

cs Marzia Mecozzi