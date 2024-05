Giornata mondiale della Fibromialgia, inagurazione della prima "Panchina Viola"

Giornata mondiale della Fibromialgia, inagurazione della prima "Panchina Viola".

Il 12 maggio 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Fibromialgia, una condizione clinica che comporta dolore muscolo-scheletrico spesso associato a stanchezza, disturbi del sonno, problemi cognitivi, problemi psichici, e sintomi somatici e neurovegetativi che possono impattare negativamente sulla vita quotidiana del malato. Lo ricorda l’Istituto per la Sicurezza Sociale precisando come la Sindrome Fibromialgica è stata riconosciuta nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso, ed è stata inclusa nella decima revisione dell’ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. A seguito dell’approvazione dell’Istanza d’Arengo n 11 del 03 ottobre 2021 la, Commissione Consigliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura, nella Seduta del 9 ottobre 2023 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge ed in data 24 gennaio 2024 il Consiglio Grande e Generale ha emanato la Legge n. 10/2024 “NORME A TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA”. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Giunta di Castello esprimono piena soddisfazione e sostegno a tutte le persone affette da tale malattia e, in collaborazione con il Gruppo di Fibromialgia Sammarinese, comunicano l’inaugurazione della “prima” Panchina Viola presso il Parco Passo del Sorbo di Ventoso a Borgo Maggiore domenica 12 maggio 2024 alle ore 10.00, in ricorrenza della Giornata Mondiale della Fibromialgia. Sarà presente il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini e il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. La Cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

Giunta di Castello Borgo Maggiore

