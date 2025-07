Giornata Mondiale della Gioventù 2025: il messaggio del Segretario di Stato per l’istruzione, la Cultura e le Politiche Giovanili

Come ogni anno, il nostro Paese si unisce idealmente alla ricorrenza della Giornata Mondiale della Gioventù che celebra i giovani non solo come destinatari delle politiche educative e formative, ma soprattutto come protagonisti attivi del presente e del futuro delle nostre comunità. In un tempo segnato da conflitti sempre più accesi, tensioni internazionali crescenti e un cambiamento climatico che incide profondamente sulle vite, sui sogni e sulle prospettive delle nuove generazioni, diventa fondamentale rinnovare il nostro impegno come istituzioni a non lasciare soli i giovani nel costruire un futuro di pace, giustizia e sostenibilità. Proprio in questa cornice così complessa e impegnativa, il messaggio della Giornata Mondiale della Gioventù assume un significato ancor più rilevante. Quest’anno, in occasione del Giubileo 2025, la celebrazione si svolgerà in forma straordinaria a Roma, dal 28 luglio al 3 agosto, nella città simbolo dell’universalità e del dialogo. In un anno giubilare che ha visto anche l’avvicendamento al pontificato con l’elezione di Papa Leone XIV, Roma si fa spazio di ascolto e incontro, diventando crocevia mondiale delle speranze, delle inquietudini e dei sogni dei giovani. Un luogo dove possono riconoscersi l’un l’altro, al di là di ogni confine, accomunati da valori universali: la solidarietà, la pace, la responsabilità verso il pianeta. A tutti i giovani che parteciperanno a questo grande evento, e in particolare ai ragazzi e alle ragazze sammarinesi, rivolgo un saluto affettuoso, carico di fiducia e incoraggiamento. Che possano vivere questa esperienza come occasione per ritrovare forza e visione, per sentirsi parte attiva di una storia collettiva, che ha bisogno della loro energia, del loro coraggio e della loro libertà interiore. Con loro, con il loro entusiasmo e il loro impegno, possiamo guardare con speranza a un domani che sia davvero all’altezza della dignità di ogni persona.



c.s. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini



