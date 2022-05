Giornata mondiale della Libertà di Stampa. La consulta organizza un Direttivo allargato

Giornata mondiale della Libertà di Stampa. La consulta organizza un Direttivo allargato.

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, la Consulta per l'Informazione ha dedicato la mattinata ad un Direttivo allargato a tutti gli iscritti. L'incontro si è aperto con la lettura del messaggio dei Capitani Reggenti. Un intervento - quello dei Capi di Stato- particolarmente apprezzato per l'alto contenuto e il richiamo al ruolo che “un’informazione libera e attendibile ha nella formazione di un’opinione pubblica consapevole”. Dal Presidente Roberto Chiesa l'invito a non abbassare la guardia perché “se a due ore di volo da casa c'è la guerra con la sua propaganda e le sue fake news, con i colleghi che rischiano la vita per raccontare i fatti, noi abbiamo il dovere di difendere la Libertà di Stampa, un valore altissimo che non può essere sottoposto a censure o limitazioni e che anzi riflette il grado di solidità della democrazia di ogni paese”. Anche l'Autorità Garante per l'Informazione attraverso un videomessaggio del Presidente ha fatto sentire la sua voce: “La Libertà di Stampa -ha detto Francesco Bongarrà- è presidio di Democrazia e Libertà. E da un Paese di antiche tradizioni di Democrazia e Libertà come la Repubblica di San Marino possono e devono partire input e idee anche su questo tema”. L'intervento si è poi chiuso assicurando il sostegno dell'Autorità a iniziative che vadano nel senso esposto. A compendio della mattinata il ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo per l'impegno con il quale continua a organizzare i corsi di formazione in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, sempre molto apprezzati dai colleghi del circondario. Riferito anche dell'incontro tenutosi tra una delegazione del Direttivo e il Segretario di Stato per l'Informazione Teodoro Lonfernini per sottoporre alcune osservazioni al testo di legge in via di approvazione. Gli spunti forniti dalla Consulta sono stati ritenuti dal Segretario meritevoli di riflessione e approfondimento.

cs Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’informazione

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: